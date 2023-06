María del Monte arrea el corte del día a Sonsoles nada más entrar en Antena 3: «No protestes»

Quedan cinco días para que María del Monte se vuelva a poner al frente del especial del Orgullo LGTBIQ+ de TVE junto a Marc Calderó. Se ha cumplido un año desde que la cantante salió del armario al presentar a su mujer durante el pregón del Orgullo en Sevilla. Para hablar de ello, la cantante visitaba este lunes ‘Y ahora Sonsoles‘.

Nada más entrar al plató, María del Monte mostraba el mantón con los colores del arcoiris, el emblema del Orgullo LGTBIQ+ que causó sensación el año pasado. Y justo cuando se iban a sentar, la cantante le cambiaba de sitio a la presentadora.

«¿En este lado te da igual? Es que este es mi lado», le soltaba María del Monte a la presentadora. «Como ella es la estrella hace lo que le da la gana. Pues dame mis folios y mis cosas», le replicaba Sonsoles Ónega. «Ahora me ha desordenado la entrevista, yo ya no puedo», se quejaba la presentadora. «Oye Sonso no protestes», le pedía su invitada. «No, yo como voy a protestar. Lo que usted diga. Ahora no sé sentarme en este lado», añadía Sonsoles.

Tras ello, Sonsoles Ónega ha querido saber por qué decidió dar el paso de presentar a su pareja ante todo el mundo. «¿Era en homenaje a ella, en homenaje a ti, en deuda con ella o por qué?», le cuestionaba Sonsoles. «No, a mí me proponen dar el pregón del Orgullo en Sevilla y acepto. Lógicamente hubiese sido muy falsa si salgo allí y digo ‘que os queráis mucho y seáis libres'», empezaba a decirle.

«Yo nunca había sido pregonera del Orgullo y creo que por sensatez, por coherencia y necesidad de la gente. Yo estaba muy apartada y de las que no entendían por qué tenía que haber un día del orgullo hasta que he tomado conciencia. He comprobado que hay mucha gente que lo pasa mal todavía y que hay mucho por hacer todavía. Y que nadie tiene que pedir permiso para querer. ¿Piden permiso para odiar? ¿Cómo hay que pedir permiso a estas alturas para querer a alguien? Eso es una atrocidad», sentenciaba María del Monte.

«No, yo no pensé que se hubiese montado nada. Yo tenía mi vida, la misma que tengo ahora. Me di cuenta de la que se había liado al día siguiente después de las miles de llamadas y mensajes que tuve. Yo no era consciente y sigo sin ser consciente. Pero si a una sola persona le ha servido yo soy más que feliz», añadía la cantante.

Sonsoles Ónega quejándose ante María del Monte

El alegato final de María del Monte que emociona a Sonsoles

Al preguntarle si había tenido miedo de dar el paso, María del Monte era clara. «Yo tenía mucho miedo, no por mí. Me sentía en la obligación de proteger a mi familia. Había programas y comentarios. A mí me da igual que hablen de mí, siempre que lo hagan con respeto. El problema es cuando alguien quiere denigrar tu vida. Y mucho menos por tener una relación homosexual», reconocía.

Antes de despedirse, María del Monte hacía un alegato a favor del Orgullo. «Hacer el favor de quererse, hacer el favor de no odiarse, que no os de coraje que los demás tengan cosas, luchar por tenerlas vosotros. Disfrutad de las que tienen los demás. Y no os olvidéis por encima de todo que el día que se va no vuelve. Vivirlo como si fueran limones, exprimirlos», destacaba la cantante.

«Y a ti, sabes qué te quiero y estoy aquí porque te quiero, te respeto y te admiro. Y sé que te va a ir muy bien porque cuando se mira con limpieza, cuando se actúa con lealtad y cuando se habla con respeto y cuando se tiene un corazón dispuesto y preparado para querer la vida no puede ir mal», concluía emocionando a Sonsoles Ónega.