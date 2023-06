Lo que Isabel Rábago clama sin tapujos ante el cierre de ‘Sálvame’: «Tengo que decirlo»

Campana y se acabó. Este viernes, ‘Sálvame‘ dice adiós para siempre a todos los espectadores que han formado parte de la familia del programa durante los 14 años que ha permanecido en Telecinco. Una despedida muy sonada por su gran impacto social que está provocando reacciones y comentarios de apoyo como el de Isabel Rábago.

«Hoy acaba Sálvame. 14 años cambiando la forma de entender y hacer televisión. 14 años de muchos momentos: buenos y malos. Como la vida misma. No siempre fue fácil estar al otro lado. Pero yo siempre me quedo con lo bueno que es lo que nos hace crecer y avanzar», ha comenzado describiendo en un post de Instagram y en Twitter.

Hoy acaba @salvameoficial 14 años cambiando la forma de entender y hacer televisión. A todos los que forman ese grandísimo equipo os mando todo mi cariño y agradecimiento. ❤️📺 pic.twitter.com/3eIyF27B98 — Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) June 23, 2023

La periodista y colaboradora ha recordado la última vez que pisó el inalterable plató del programa de La Fábrica de la Tele y ha colgado un vídeo con los mejores momentos de aquella tarde. «Mi último día en ese plató, me invitaron a presentar mi novela, fue simplemente maravilloso. A todos los que forman ese grandísimo equipo os mando todo mi cariño y agradecimiento», prosigue Isabel Rábago.

Además, la también abogada ha dejado una sentenciadora frase final en su particular in memoriam a ‘Sálvame’. «Y tengo que decirlo, porque entonces no sería yo. No, Sálvame no es telebasura porque en Mediaset no hacemos telebasura», ha clamado alto y claro en referencia a los críticos que tildan así al magacín que ha hecho historia de la televisión. Hay que recordar que incluso se tituló con ese despectivo calificativo cuando saltó la noticia de la cancelación el pasado 5 de mayo.