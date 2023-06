La atrevida denuncia de la familia de Jonan Wiergo a horas del final de ‘Supervivientes’

Gran final de ‘Supervivientes 2023‘ este jueves y los ánimos están excesivamente caldeados. Cuesta recordar un desenlace tan tenso y cargado de polémica como este en el que hay una polarización sin parangón entre los seguidores y familiares de los finalistas: Adara Molinero, Asraf Beno, Bosco y Jonan Wiergo.

En el caso de la hermana de este último, Elisa Wiergo, que ha sido su defensora en el plató, ha escrito un comunicado en sus redes sociales unas horas antes de que se dispute la final. Una publicación en la que, como ha hecho la familia de Adara, se expresa el malestar por la imagen que se ha dibujado de él en el concurso.

«Hace pocos días tuve la suerte de reencontrarme contigo. Vuestra realidad dista mucho de la que aquí fuera han dibujado«, empieza escribiendo Elisa. «Sin cámaras y sin micros, todo se destensa. No hay nada que mostrar ni guion que seguir. Los vi reír, bailar, bromear, hablarse con cariño, abrazarse… Y poder ver que todos desprendían una ingenua felicidad por llegar a donde están, fue bonito y emotivo», confiesa la hermana de Jonan Wiergo.

«Pero después de esto, sentí tristeza. Aquí, algunas defensas se han basado en echar por tierra al contrario sin ningún tipo de límite, estirando situaciones muy puntuales a todo el tiempo que ha durado el juego e implicando a todos los concursantes por igual. Nada que se asemeje a una defensa sincera y transparente hecha desde el corazón», sentencia en clara alusión a Asraf Beno e Isa Pantoja, con los que todos parecen estar obsesionados y rabiosos.

La hermana de Jonan Wiergo: «Espero que esta final de ‘Supervivientes’ no se vea empañada por vuestra realidad inventada»

«Se han hecho acusaciones muy graves: humillaciones, insultos, burlas, racismo, acoso… Y habéis incitado y respaldado con vuestro discurso algo tan feo y dañino como el odio», continúa sin filtro la hermana de Jonan Wiergo, pero sin atreverse a dar nombres aunque se intuyan los destinatarios. «Y la realidad es que si así hubiera sido, la organización jamás lo hubiera permitido, como ya quedó demostrado con una expulsión disciplinaria», añade.

«Espero que esta final no se vea empañada por vuestra realidad inventada como única verdad. Ojalá se aprecien la honestidad, la naturalidad y la franqueza», apela a los espectadores antes de alabar la proeza de Jonan Wiergo por darlo todo, por haber crecido mucho personalmente y por haber sobrevivido más de 100 días en Honduras pese a haber comido muchísimo menos que el resto según ella. Algo que es rotundamente falso, pues la organización ha tenido siempre excepciones con él por su veganismo.

«Para mí y para muchísimas personas, con lo bueno y lo malo, has sido todo un descubrimiento y un concursante de 10. Te hemos visto cocinar para todos, coger cocos, almendras, hacer fuego, proteger la zona de las lluvias, recoger leña, acompañar en la pesca, ser líder, hacer unas pruebas brutales… Has crecido y aprendido mucho, pero jamás sin perder tu esencia. Te has mostrado siempre real, y nos has dado momentos de alegría y diversión. Has entablado amistades que serán para toda la vida. Te has caído y, valiente, te has levantado con mucha más fuerza. Pero lo más increíble de todo, es que has sido el concursante que ha sobrevivido más de 100 días comiendo muchísimo menos que el resto, llevándote al límite físico y psicológico más extremo y demostrando una vez más la firmeza en tus creencias. Sólo con eso ya HAS HECHO HISTORIA», concluye el post.