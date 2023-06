José Antonio León tiene que detener el directo de ‘Sálvame’ ante lo que pasa con una espectadora

Cuando quedan apenas cinco programas para que ‘Sálvame’ diga adiós a las tardes de Telecinco, este viernes 16 de junio, se ha vivido una de las situaciones más desagradables que se recuerdan. Uno de sus reporteros más veteranos, José Antonio León, se desplazaba hasta Sevilla, concretamente hasta los alrededores del domicilio de Manuel Cortés.

El espacio de ‘La Fábrica de la Tele’ estaba abordando la tensión que se vivió con Raquel Bollo y sus dos hijos en el plató de ‘Supervivientes 2023’. Para lo que el periodista se trasladó hasta la ciudad andaluza, donde, en un momento dado de la conexión, inició un enfrentamiento con una viandante.

Antes de que se abriera su micrófono, las imágenes del pantalón ya mostraban a José Antonio León discutiendo con una mujer. Mientras tanto, la voz de David Valldeperas se escuchaba de fondo: «¿¡Qué está pasando?!». Cuando tomó la palabra, el reportero explicó que había sido «un conflicto callejero». Visiblemente enfadado, contó que la chica «quería meterse en el directo»: «Que luego dice que no nos ve, que el programa es una mierda… Pero es la primera que está metiéndose para salir».

El enfado de José Antonio León: «Me molesta que tiren por tierra el programa»

El periodista calificó este episodio como uno de los muchos «conflictos diarios» que tienen, «debidos también a la tensión de que se acaba el programa». «Me molesta sobremanera que tiren por tierra nuestro programa cuando son los primeros que lo ven. Es alucinante», decía, muy molesto, José Antonio León.

Desde el plató, Terelu Campos intentaba poner algo de paz, recordándole a su compañero que «tenemos un trabajo público y estamos expuestos a las críticas y a las opiniones». «A mí me encantan las críticas, pero no vayas con esa falsa modestia o falta de humildad de que el programa es una mierda, porque eres la primera que quieres salir», espetó el reportero, harto de la hipocresía de la gente que critica ‘Sálvame’ pero luego es la primera que la ve.

«Jose, lo bueno es que provocamos algo. Lo malo es no dejar ni frío ni calor», le recordó la presentadora. Tras lo cual, Kiko Matamoros añadió: «Imagínate que el público estuviera leyendo ahora mismo…». «Si a mí no me molesta que digan eso del programa, sino que interrumpan mi función. Es lo que le he dicho: es como si tienes una tienda de ropa y voy yo y me pongo a destrozar el mobiliario. Tu trabajo se respeta igual que el mío…», sentenció el periodista.