«Cuidado»: Joaquín Prat censura a un colaborador por la frase que captan los micros de Telecinco

Joaquín Prat ha abordado este martes tanto en ‘El programa de Ana Rosa’ como ‘Ya es mediodía‘ una noticia que ha sorprendido mucho. Un padre ha sido condenado a trabajos para la comunidad y seis meses de alejamiento frente a su hijo por darle una bofetada tras mancharle el coche al comer un helado.

Así, tras hacerse eco de la información en ‘Ya es mediodía’, Joaquín Prat conectaba con el condenado y su abogado para conocer todos los detalles de este sorprendente suceso. Ambos negaban que esos hechos sucedieran. Pero sus palabras generaban debate en la mesa del plató.

«No puede ser la respuesta violenta la adecuada a un comportamiento desobediente por parte del niño», asegura la sentencia. Una condena que ha hecho que Israel García-Juez se mostrara muy alterado sin entender nada. «Esto es un disparate, desde todos los puntos de vista. Cualquier padre normal que tiene, por cualquier motivo, que darle un chispazo a su hijo…», defendía el colaborador.

Al ver que se podía meter en algún problema, Joaquín Prat no dudaba en cortarle y advertirle. «Cuidado», le pedía el presentador a su compañero. «Se llama bofetada y se llama agresión física a un menor«, le corregía por su parte Cristina Fallarás al ver que quitaba hierro a una agresión. «Eso es una pasada. Vuelvo a repetir, ningún padre normal pega por gusto a su hijo», insistía Israel García-Juez.

«Ni por gusto ni por no gusto, no hay que pegarle a un hijo», le volvía a corregir Cristina Fallarás. Pero lejos de amilanarse, Israel García-Juez iba mucho más allá. «Cuando un padre tiene que darle a su hijo un correctivo… El padre estaba contando su caso y todos lo hemos visto. ‘Niño, no te metas en el coche con el helado porque vas a acabar con el helado en la cabeza’. Tienes ahí una pelotera y le haces así al niño porque me puedo imaginar que el padre no le ha metido un bofetón a brazo cruzado», seguía defendiendo el colaborador.

«Hay cosas que no puedes decir en televisión»: El corte de Joaquín Prat a García-Juez

Joaquín Prat para los pies a Israel García-Juez en ‘Ya es mediodía’

Un discurso que hacía que Joaquín Prat volviera a cortarle de raíz. «Perdón, perdón», trataba de decirle el presentador. «Si no os importa, yo os doy mi opinión, que para eso estoy aquí», soltaba Israel García-Juez muy molesto por que le interrumpieran. Pero Joaquín volvía a cuestionar al periodista sus comentarios: «A la hora de analizar estas cuestiones, me gustaría que siempre nos aproximásemos en el sentido del interés del menor, porque en todos estos procesos…», les solicitaba Prat.

«Me parece muy bien, ¿Tú crees que ahora al menor le viene bien separarse ahora de su padre, cuatro años después de este suceso? ¿Crees que se siente maltratado?», le replicaba Israel García-Juez. «Estamos haciendo unas leyes disparatadas. Efectivamente, a los niños no hay que tocarles, fenomenal, pero en momentos puntuales considero que si se les puede dar un correctivo. Por supuesto, porque si no pasa lo que pasaban en ‘Hermano mayor’, pegan a sus padres, tiran la comida al suelo…», aseveraba. «Concluya ya, que tenemos que hablar todos», terminaba de decirle Joaquín Prat.

Y aunque cambiaron de tema, Joaquín Prat volvía a darle un corte a Israel García-Juez por sus comentarios a la paliza de tres individuos a un señor por supuestamente haber acosado a una menor. «Tú hay cosas que puedes decir en un bar, pero no en un plató de televisión porque tenemos una responsabilidad con los espectadores. Si me preguntas a mí, tras conocer estas cosas, no empatizo con la víctima. No puedo empatizar con esa víctima», sentenciaba el presentador.