Este presentador desafía a la dirección de ‘Sálvame’ y amenaza con ponerles de vuelta y media

Andrés Hurtado es probablemente uno de los presentadores más famosos del momento tras hacerse viral su vídeo en el que durante la gala de Miss Perú despide en directo al productor del programa tras cometer un error en el guion. Tras el revuelo causado, ‘Sálvame‘ conseguía conectar con él en directo este miércoles 7 de junio.

Lejos de lo esperado, el presentador defendía en ‘Sálvame’ su decisión frente a María Patiño: «En ese momento, no te olvides que hay que tener mucho cuidado con las señoritas reinas que no llegan a 18 años. La señorita lógicamente se pone nerviosa ante una pregunta mal formulada por parte de mi persona, ellas se están jugando un título, un reinado para el mundo. Entonces si nosotros los conductores le hacemos una pregunta mal, ellas que están nerviosas. Me deja en ridículo».

En ese instante, María Patiño mostraba su disconformidad con él y le echaba en cara que despidiera a una persona en directo. Asimismo, insistía en que existen otras maneras de subsanar un error sin señalar a nadie. No obstante, Andrés Hurtado le contradecía: «No estoy de acuerdo contigo, con el respeto que te mereces, porque en ese momento se jugaba una corona, yo tengo tres hijas, yo sé lo que siente una niña en ese momento».

De la misma manera, el presentador animaba a Adela González y María Patiño a rebelarse contra ‘Sálvame’ cuando algo salga mal: «Ustedes como conductoras cuando algo sucede en vivo, tienen que irse contra el productor. Si sucede algo en directo la culpa es del productor y ustedes son las que dan la cara».

Una vez más, María se mostraba contrario a él y le aclaraba que en España la situación es diferente. «En España los directores tienen más poder que los presentadores», le explicaba la presentadora, a lo que este remataba: «No ‘mamasita’ preciosa, ustedes son las estrellas, tienen que hacerse respetar, córtenles la cabeza van a ver quién va a poder más».

Andrés Hurtado encontraba en Belén Esteban su gran aliada, que salía en su defensa: «Estoy de acuerdo con usted. Los que hacemos el programa somos como usted y nosotros tenemos que aguantar cómo estas personas que son los directores. Tiene todo mi apoyo y cuando quiera voy a Perú con usted». Aun así, este prefería que le invitaran a ‘Sálvame’ para desafiar a los directores: «Les prometo ir al programa, hago un programa con ustedes y van a ver cómo pongo a los directores de vuelta y media, es enseñarles».