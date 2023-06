Elena Rodríguez no se presenta en ‘Supervivientes’ y esta es la verdadera explicación

Adara Molinero se enfrenta a su semana más crítica en ‘Supervivientes 2023‘. La concursante tiene por delante una de las expulsiones más cruciales del concurso debido a la inminente final. Sin embargo, en un momento tan decisivo, la joven ha vivido un gran varapalo al no contar con la figura de un defensor durante la emisión del debate dominical. Elena Rodríguez no se ha presentado como es habitual. Tampoco su hermano Aitor.

Nada más comenzar la emisión del debate en Mitele Plus, Ion Aramendi ha notificado este detalle a los espectadores. Más tarde, ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión. En concreto, el presentador ha aprovechado el debate suscitado a raíz de un vídeo de Adara Molinero para explicar la ausencia de sus familiares.

«Lo primero que quiero aclarar, que ya lo hemos dicho en Mitele Plus por si no habéis podido verlo, es que hemos invitado tanto a Elena Rodríguez como Aitor, la madre y el hermano de Adara, y no han podido venir por motivos personales. Por eso no hay ningún defensor de Adara, simplemente por eso», ha sido la intervención aclaratoria del comunicador.

La continuidad de Adara Molinero en el aire y sin la defensa de Elena Rodríguez en plató

Cabe recordar que Adara Molinero tiene que hacer frente al televoto más peligroso de toda la edición y que su continuidad está en serio jaque. En concreto, la concursante se enfrenta a Artur Dainese. El joven ha logrado salvarse en anteriores ocasiones y se erige como una de las grandes revelaciones del reality de supervivencia.

La sorpresiva salvación de Bosco Blach el pasado jueves durante la gala, deja expuestos al modelo ucraniano y Adara Molinero en la palestra. Una situación que convierte en esencial la labor de Elena Rodríguez o Aitor en plató.

Más aún si cabe si tenemos en cuenta que las encuestas no están de su parte. Adara tiene grandes papeletas para ser la eliminada a las puertas de la final. Según la encuesta llevada a cabo por El Televisero, casi el 80% de los lectores consideran que debe ser ella la que se quede fuera de la carrera por el maletín.