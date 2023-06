El público cancela a Manuel Cortés por lo captado en ‘Supervivientes’: «Machista, denigrante»

Manuel Cortés se ha convertido en uno de los concursantes más criticados de la actual edición de ‘Supervivientes‘. Y no es para menos. En esta ocasión, el hijo de Raquel Bollo ha recibido un sinfín de críticas por parte de los espectadores debido a su vergonzosa intervención durante el debate dominical. Todo ello en mitad de un fuerte encontronazo con Alexia Rivas.

Todo ha comenzado cuando el presunto cantante ha criticado el paso de Alexia por el concurso como fantasma del pasado. «Que no soy una amazona, que no he ido ahí de «guau soy una amazona y os voy a salvar la vida»… Que yo no me pongo medallas», se ha excusado la periodista. Sin embargo, esto le ha valido a Manuel para lanzarle un comentario que no solo ha despertado la ira de Alexia, sino de buena parte de la audiencia.

«De todas formas, Alexia, cada uno tenemos nuestras virtudes. Yo creo que tú tendrás las tuyas y creo que, bueno, que has venido muy guapa y muy morena de ‘Supervivientes’ y quédate con eso, que creo que ha sido lo que mejor has hecho», han sido las palabras de Manuel Cortés. La réplica a semejante comentario por parte de Alexia ha sido inmediata: «Mira Manuel, cada comentario que haces te define. Yo he ido a pasármelo bien y a ser yo misma». «Sí, pero bueno, de supervivencia andamos cortitos», ha rematado el joven.

«Machista, denigrante y ridículo»: Manuel Cortés se gana a pulso estar en el punto de mira de los espectadores

La audiencia de ‘Supervivientes’ no ha pasado por alto el polémico comentario que el hijo de Raquel Bollo le ha endiñado a la periodista. De hecho, hay quienes llegan a tildarlo de «machista, denigrante y ridículo». Unas críticas extensibles a la figura de Manuel, especialmente dañada tras dicho incidente.

«El comentario machista de Manuel Cortés a Alexia le define una vez más», ha asegurado una espectadora. En la misma línea, otros han apuntado: «Se coronó como el machista del día» o «Manuel das mucho asco. Energúmeno machista asqueroso». «¡Qué comentario más machista Manuel!», le ha afeado un seguidor del espacio.

Manuel a Alexia:’Has venido muy guapa y muy morena de supervivientes. Quédate con eso’

Y ese comentario machista, denigrante y ridículo? #ConexiónHonduras15 — dramabananna (@dramabananna) June 11, 2023

El comentario machista de Manuel Cortés a Alexia le define una vez más.#ConexiónHonduras15 — Marian Lozano (@marian65x) June 11, 2023

Manuel, cada vez q abres la boca es un clavo más en tu ataúd. Que tío más machista y asqueroso “Alexia has venido muy morena y muy guapa, quédate con eso”



#ConexionHonduras15 — Soponcia Pilates (@PonciaPilates) June 11, 2023

Manuel no puede ser mas despectivo. Es de lo peor que he visto últimamente en Televisión. ¿Qué morena estás Alexia? Que hombre mas desagradable de verdad.#Supervivientes2023 #ConexiónHonduras15 — Zaskin (@Zaskinman) June 11, 2023

Manuel cada vez que abre la boca se retrata. Aunque a estas alturas ya sabemos que es un misógino. #ConexiónHonduras15 — Adrià (@_Adry___) June 11, 2023

Menuda MACHISTADA de Adara secundada por Manuel Bollo.



Tienes tanta mierda interna, física y emocional, que por eso tuviste que abandonar el concurso.



Asqueroso.#ConexionHonduras15 — Ambrossía Calva (@Henboquee) June 11, 2023

La machistada de Manuel con Alexia??? No nos extraña #ConexiónHonduras15 — Carol Dark 🐒 🖕🏼 | 76,1% POCO ME PARECE (@CarolDarklight) June 11, 2023

Mira Manuel das mucho asco. Energúmeno machista asqueroso #ConexionHonduras15 — Samara (@troytila9) June 11, 2023

Olé, Manuel! Se coronó como el machista del día! #ConexionHonduras15 — Ariadna (@Adrixnnt) June 11, 2023

El comentario machista de Manuel hacia Alexia nadie le va a dar el mismo bombo de que se le dio a Adara verdad? Ni la propia Alexia #ConexiónHonduras15 — Descarriá (@kiraluna1) June 11, 2023

Manuel cierra la boquita por favor… #ConexionHonduras15 — monica (@mogaren76) June 11, 2023

Qué comentario más machista Manuel #ConexionHonduras15 — Ángela (@rubin_13zgz) June 11, 2023