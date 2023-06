Alexia Rivas propina el mayor guantazo visto a Ginés en ‘Supervivientes’ en toda su cara

Alexia Rivas ha reaparecido durante la emisión dominical de ‘Supervivientes 2023‘ tras su paso por el reality como fantasma del pasado. Cabe destacar que durante su estancia en los Cayos Cochinos, la joven ha vivido numerosas disputas especialmente con Adara Molinero. Unas peleas de las que Ion Aramendi se ha hecho eco y que ha encendido un enfrentamiento posterior en plató, en esta ocasión, con Ginés Corregüela.

«Alexia, bienvenida de nuevo a España. Ya hemos visto que Adara no os echa de menos a ti creo que especialmente», ha comentado el moderador del debate. Ante ello, Alexia no ha tenido reparo en asegurar: «Bueno, voy a dormir igual. No pasa nada». Lejos de quedarse callada, la colaboradora ha apuntado: «Supongo que hay otros concursantes que sí que me echarán de menos».

En ese momento, Ion Aramendi ha preguntado por el nombre de los concursantes a los que estaba haciendo referencia. «Pues Asraf, Bosco, Artur…», ha respondido ella antes de que Ginés Corregüela le cortase asegurando: «Bosco no creo. Bosco no se sabe ni tu nombre». Un comentario que hace referencia a cuando el citado concursante en ‘La Palapa’ se refirió a ella como Alicia en vez de Alexia.

El brutal contraataque de Alexia Rivas

«Bueno hijo, se puso nervioso. Pero que te digo una cosa, que lo digas tú que le estabas diciendo un domingo a tu mujer que querías volver con ella y al día siguiente a Yaiza. Es que…», ha arremetido Alexia frente a Ginés. «Que Bosco no sé sabe tu nombre. Pero Bosco la semana pasada no se lo sabía», ha respondido él sin hacer referencia al ataque de Alexia Rivas.

Vitoreada por los espectadores presentes en plató, Alexia Rivas le ha devuelto el zasca a Ginés llegando a decirle: «Ginés, te traías la frase apuntada eh. Para una frase que te traes apuntada, ay». En ese instante, el presentador ha intervenir para exclamar: «Ginés, ¡vaya zasca te ha soltado!». «Ya estoy cansado», ha respondido él.