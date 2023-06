El lapidario aviso de Paolo Vasile sobre lo que pasará tras el fin de ‘Sálvame’: «Se revisará»

Han pasado seis meses desde que Paolo Vasile dejó Mediaset España tras 23 años como Consejero Delegado. Desde entonces, nada se había vuelto a saber del italiano. Pero con la muerte de Silvio Berlusconi, el ex directivo ha decidido dar una entrevista a El Español para hablar del hombre que le convirtió en todo un líder de la televisión en nuestro país.

Pero más allá del homenaje y sus palabras hacia Silvio Berlusconi, Paolo Vasile no duda en hacer un balance de algunas de las decisiones que ha tomado la que fue su empresa en estos primeros meses sin él al frente. Cabe recordar que Paolo Vasile se fue con Mediaset bajo mínimos de audiencia, pero ahora lejos de haber ido a más hay síntomas de que la crisis se puede agravar más.

En la entrevista, Paolo Vasile no ha querido hablar ni de Alessandro Salem, su sustituto, ni de Borja Prado, el Presidente del grupo que llegó con él aún en el cargo y que han vivido una guerra interna en este primer semestre que ha acabado con Prado perdiendo poder al arrebatarle Salem la línea editorial de todas las cadenas.

De lo que si habla Paolo Vasile en esta entrevista es de la cancelación de ‘Sálvame’ tras 14 años. Casualidades de la vida, el final del programa que fue uno de sus grandes baluartes dirá adiós a los espectadores el próximo 23 de junio, el mismo día que el italiano cumple 70 años.

Paolo Vasile defiende ‘Sálvame’ ante su cancelación: «Una gran estupidez»

«Llamar telebasura a algo que a la gente le gusta es ofender al público«, empieza diciendo Paolo Vasile en clara alusión a la forma en la que se publicó la noticia de la cancelación en El Mundo tras una filtración. «No es educado hablar de telebasura. Es muy ofensivo hablar de basura cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo», recalca el que fuera consejero delegado de Mediaset.

«Me parece una gran estupidez», sentencia. Y es que Paolo Vasile siempre ha sido muy claro en torno a estas críticas que recibía su modelo. «Sólo hay dos clases de televisión: la que la gente ve y la que la gente no ve», insiste en la entrevista del diario de Pedro J. Ramírez.

Asimismo, Paolo Vasile no duda en lanzar un crudo aviso, y vaticinar que «se revisará en el futuro» lo que ha conseguido ‘Sálvame’. «Algunas cosas son minusvaloradas en el presente y adquieren importancia con el tiempo. Todos los fenómenos de masas tienen un motivo», destaca el italiano. Además, defiende que su modelo basado en realitys y corazón funcionó porque España tiene cultura católica. «»A las personas de cultura católica nos gusta el sufrimiento, el perdón y lo prohibido», argumenta.

¿Tiene sentido una Mediaset con política?

Desde que salió a la luz su marcha, se ha rumoreado mucho sobre el cambio editorial de Mediaset y sobre una supuesta intención de que Telecinco sea una cadena mucho más pegada a la actualidad y de influencia política. Pero Paolo Vasile es muy claro al hablar de este asunto: «a la gente no le interesa».

«Estoy seguro de que a la gente no le interesa la política todo el año. Es un interés puntual, que aparece, por ejemplo, con las elecciones o con grandes cambios. La gente se apasiona con la competición, el conflicto, el amor, o el odio. Cuando la política es eso, interesa. Pero no se debe institucionalizar el aburrimiento», defiende. «La televisión debe hablar de política cuando es importante, no todo el tiempo. Ahora, en España, sí es un momento interesante para la política», concluye.