El intolerable comentario de Miguel Lago en ‘El Hormiguero’ que Motos permitió y jaleó

Este martes 20 de junio, tras la entrevista a Patrick Criado, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’, que contó con la presencia de Miguel Lago, Juan del Val, Rubén Amón y María Dabán. Tras repasar algunos temas de política, el presentador sacó a colación la historia de una familia vegana que escribió a su vecino para protestar por sus asados, pues le molestaba el humo de la carne.

Esto generó un debate sobre el veganismo. «¿Cómo te puede fastidiar el olor de la carne?», preguntó Juan del Val. Pablo Motos quiso saber si le «angustian» los veganos. A lo que el marido de Nuria Roca respondió afirmativamente: «A mí los veganos sí. Pero es que tienen un color raro, están grises. Yo respeto…». Miguel Lago, por su parte, añadía lo siguiente: «Vaya por delante el respeto a los veganos, ahora, qué asco».

Miguel Lago: «Al vegano habría que pegarle»

Juan del Val reconocía no entender «esa vida». «Yo lo que no entiendo es un vecino así. Cállese, señor, no puedo controlar el viento», insistía el cómico, antes de contar una historia que le pasó a él con una vecina. Un domingo por la tarde, a eso de las seis, estaba escuchando música en su casa a cierto volumen, cuando una vecina llamó a su puerta.

Él le dijo que la bajaría, aunque pensaba que «cuando se pirase» no la bajaría, pero ella le pidió directamente que la quitase. «¿Y mis hijos pueden ver la tele?», se preguntó, antes de concluir asegurando que «esa actitud de los vecinos… Al vegano habría que pegarle con un chuletón así, por vecino, no por vegano».

Por su parte, María Dabán recordó también una anécdota que le ocurrió con un vecino que tenía una pierna protésica. Se estaban bañando en la piscina del edificio, y le preguntaron si tenía un destornillador. Ella respondió que no, al encontrarse en la zona de baño, y el hombre le contó que usaba una prótesis que se le estaba aflojando, y que temía que se le desmontase antes de llegar a su casa.

@antena3com #ElHormiguero #criadoEH hola, soy vegana, ¿podéis dejar de decir chorradas sobre los veganos?

PD: os adjunto foto para que veáis que no soy gris y se os caiga la cara de vergüenza, supuestamente sois adultos pic.twitter.com/8nvHcVKVgy — Kris Leunketa (@KrisLeunketa) June 20, 2023

Juan de Val es el perfecto cuñado, pero el resto tampoco se queda atrás. Yo no soy vegano pero es una opción válida y respetable y no algo para que unos mamarrachos los ridiculicen.#criadoeh — Ait๏r L. (@masrento) June 20, 2023