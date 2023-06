El inesperadísimo rotondazo de Ana Obregón con Lequio que descoloca y no es para menos

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre cómo está la relación actual entre Ana Obregón y Alessandro Lequio después de que la actriz decidiera ser madre legal y abuela genética a través de gestación subrogada. Los dardos del italiano a su expareja y madre de su hijo en ‘El programa de Ana Rosa’ han sido constantes.

Pese a esto, Ana Obregón insiste en que la relación con Alessandro sigue intacta. Y así lo ha vuelto a poner de manifiesto en su última publicación en Instagram. Lo ha hecho en un texto junto a la «foto favorita de Aless». En la imagen, se puede ver a la presentadora junto a su hijo y el que era entonces su pareja. Los tres posando juntos y felices cuando Aless tan solo era un bebé.

«De hecho el Instagram de su padre lo empezó él con esa foto. Lo que más me agradecería Aless es que siempre las puertas de casa estuvieran abiertas para que su padre estuviera con él», ha escrito la actriz. Tras lo cual lanza un mensaje a los periodistas: «Entiendo todo el revuelo mediático que se ha montado. Respeto el trabajo de los medios de comunicación, pero a todos os quiero decir que los tres estuvimos, estamos y estaremos juntos para siempre. Por nuestro hijo».

La relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio, en entredicho

De esta forma, Ana Obregón pretende zanjar todo tipo de especulaciones sobre una mala relación entre ella y Alessandro Lequio a raíz del nacimiento de la pequeña Ana Sandra. Pero lo cierto es que la relación se ha enfriado de un tiempo a esta parte, al italiano no le ha gustado nada que su ex vuelva a poner a su hijo en el centro de la noticia pero mantiene su postura de no hablar sobre este tema, sobre todo, por respeto a la madre de su hijo.

No obstante, hace unos días, el aristócrata no pudo mantenerse callado ante las palabras que la actriz le dedicó durante la presentación del libro que comenzó su hijo, y terminó ella, ‘El chico de las musarañas’. Ana le pidió, nuevamente, a Alessandro, que fuera a conocer a su nieta. Y él explotó en ‘El programa de AR’: «Lo que me parece tremendo es que digan que es una historia maravillosa. Que haya muerto un niño de 27 años no es maravilloso. Es una historia de terror, y del peor de los terrores».

Ahora, Ana Obregón vuelve a tender puentes. Y es que, uno de los deseos de su hijo antes de fallecer víctima de un cáncer, es que sus padres se mantuvieran unidos de por vida. Y si algo tienen en común la actriz y el italiano, es su devoción por su hijo.