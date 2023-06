A Ana Obregón le preguntan por Lequio en ‘AR’ y dispara este demoledor palo en directo

En mitad de la rueda de prensa sobre la presentación del libro de su hijo Aless, Ana Obregón ha sido interpelada por la reportera enviada por parte de ‘El programa de Ana Rosa‘ y, sin esperarlo, la bióloga ha soltado un grueso reproche a Alessandro Lequio que se ha podido captar en pleno directo.

«Ay Ana Rosa, ¿quién está allí en el plató? Que no lo sé», ha preguntado Ana para interesarse por quiénes se encontraban en el club social del magacín matinal. «Está Alessandro Lequio también por si quieres enviarle un mensaje», le ha revelado la periodista que asistía a esa rueda de prensa. «Pues sí, ahora le mando, ahora le mando porque ya le vale», ha espetado de sopetón.

«Decías que nos sabías si Alessandro había leído o no el libro», le ha cuestionado Adriana Dorronsoro. «Sobre si ha leído el libro, no lo sé. Alessandro, llevo un mes que no me escribes ni nada, entonces no sé lo que te pasa, pero bueno decirte que tu nieta te está esperando en casa porque es tu familia y porque está deseando conocer a su abuelo«, ha sentenciado Ana Obregón mientras Lequio estaba pinchado en pantalla con cara de no saber dónde meterse.

Ya es plató, Ana Rosa ha hurgado en la llaga. «Ha dicho que ya te vale, que llevas un mes sin dar señales». Sin embargo, Alessandro, que ha evidenciado que no le ha hecho ninguna gracia que se haya dirigido así a él en un evento con tantas cámaras, lo ha negado. «Pues eso no es cierto, eso no es cierto», ha exclamado el colaborador.

«A mí me hace muchas gracia esto. Sabes que en la intimidad cuento todo, pero otra cosa es que yo comparta con España lo que haga con esta criatura es cosa mía y lo comparto con mis amigos. Creo que es comprensible. Y le escribiré otro mensaje para que vuelva a ver lo que le escribí la otra vez», ha zanjado visiblemente molesto por esas palabras de Ana Obregón.