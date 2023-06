Alessandro Lequio clama lo que nunca había dicho por Obregón: «Es tremendo, Ana Rosa»

‘El programa de Ana Rosa‘ ha realizado la cobertura de la rueda de prensa de Ana Obregón en la que este miércoles ha presentado el libro El chico de las musarañas que comenzó a escribir Aless antes de su muerte y que ella ha terminado. Todo esto ante la presencia de Alessandro Lequio en el plató del magacín de Telecinco.

En mitad de esa presentación, en el club social del espacio matinal se ha desatado nuevamente un intenso debate entre los colaboradores respecto a cómo la bióloga ha expuesto todo lo relativo a la historia de su nieta Ana Sandra Lequio. También sobre si es necesario o no que se cuenten tantas intimidades en ese libro acerca del proceso de gestación y sobre todo lo que rodea al fallecimiento de Aless.

Y en un momento determinado, Alessandro Lequio ha pedido la palabra para clamar alto y claro contra quienes tildan de preciosa o maravillosa la intrahistoria que hay tras la llegada al mundo de la recién nacida «¿Me permites decir solo una cosa porque es lo único que voy a decir sobre el libro? Yo ya lo he dicho muchas veces, aquí cada uno puede llevar las cosas como puede o como quiere. Pero a mí lo que me parece tremendo, Ana Rosa, son todas esas personas que dicen que es una historia maravillosa. Que un chico de 27 años se muera no es una historia maravillosa. Es una historia de terror, del peor de los terrores«, ha sentenciado al borde del llanto.

«Es que tienes toda la razón», le ha apoyado Ana Rosa. «No, es que he escuchado muchas veces que es una historia preciosa. ¿Preciosa? No, es una historia de terror y del peor de los terrores. Ya está», ha insistido un Alessandro Lequio muy afectado. «Y luego cada uno lleva el duelo como puede», ha apostillado Quintana.

Minutos más tarde, cuando ha llegado el momento de conectar con la comparecencia de Ana Obregón ante la prensa, el conde ha venido a decir que ese libro no representa a su hijo de ninguna manera y que está adulterado por la historia de la actriz. «Es un libro que nada tiene que ver con las pocas páginas que mi hijo dejó escritas. Ana cuenta la historia suya, no tiene nada que ver con mi hijo», ha declarado muy tajante el colaborador.