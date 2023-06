La sentenciadora perla de Alessandro Lequio hacia Ana Obregón deja mudos en ‘Ana Rosa’

Alessandro Lequio ha vuelto a hacer frente a las interpelaciones que Ana Obregón hizo sobre él en la rueda de prensa en la que presentó ante decenas de medios el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella ha terminado. Y es que ‘El programa de Ana Rosa‘ ha hecho un repaso de sus declaraciones más destacadas.

Además de darle un tirón de orejas a su expareja, sobre el que lamentó en público no tener noticias desde hace un mes y no estar dispuesto a conocer a su nieta Ana Sandra, la bióloga replicó a la postura del colaborador de callar por honrar la memoria de su hijo. «Respetar a un hijo no es guardar silencio, respetar a un hijo es hacerle un homenaje cada día de tu vida», respondió muy tajante Obregón.

Al hilo, ante las preguntas sobre si ha pensado en el dolor de Alessandro Lequio a la hora de abordar este libro y todas las intimidades que se cuentan en él, la actriz también dio una firme réplica: «Es que cualquier padre o cualquier madre tiene el mismo dolor. Quien ha estado con Aless he sido yo. Alessandro hay cosas que no sabía ni todas las quimios porque estuve yo siete meses sola con mi hijo en Nueva York. Entonces Alessandro ni sabía que estaba escribiendo un libro. Se lo conté después de que Aless nos dejara».

En otro orden de cosas, Ana Obregón no paró de insistir en que el conde «tiene la casa abierta para ver a su nieta», pero aseguró que «yo no puedo obligar a un abuelo a que vea a su nieta». «Sé que a Aless le haría muy feliz», declaró para despertar así un sentimiento en Alessandro, al que conminó a leerse el libro pese a su negativa porque no conoce toda la historia. «Conoce el final», aseveró.

Alessandro Lequio: «Hay otras formas de generar ese dinero. En el fondo, lo de la fundación es una disculpa»

Tras la emisión del vídeo resumen, las cámaras han enfocado a Lequio pero ha preferido no soltar prenda. «No hace falta más que un plano porque no quiere entrar en conflicto porque bastante difícil está siendo todo. Ahora bien, la carita de pena que tienes…», ha señalado Ana Rosa Quintana. «Ah, ¿cara de pena? Es que estoy cansado un poquito porque anoche terminamos a las dos de la mañana de trabajar y estoy cansado. No tengo ninguna pena, está todo dicho, no hay nada que añadir», se ha limitado a decir.

Acto seguido, la presentadora ha lanzado un recado a Ana Obregón, invitándole a reflexionar: «No seré yo quien opine sobre el dolor o cómo una persona sale de ese dolor o intenta sobrevivir a ese dolor, lo que pasa es que Ana tiene que pensar que estas decisiones son suyas y no puede involucrar a otra persona que no ha participado en esas decisiones. Y eso en algún momento tendrá que entenderlo Ana».

Volviendo al asunto del libro, Ana Rosa ha recordado que tras la presentación está disponible para todos y que además estará en La Feria del Libro. «Y sirve para recaudar fondos para la fundación Aless Lequio que va a destinarse a los proyectos de investigación sobre el sarcoma de Ewing. Eso es con lo que yo me quedo, porque veo la cara de mi amigo y no me dan ganas de comentar nada más», ha apuntado Joaquín Prat.

Justo en ese instante, Alessandro Lequio ha tenido un arrebato y se ha lanzado a hablar. Ha sido breve pero sus palabras son sentenciadoras. «Yo… es que… sabéis que yo me caliento fácilmente y es una de las debilidades que tengo, pero también no está mal. Decías, Joaquín, que tú te quedas con lo de la fundación. Yo creo que sí, que todo el dinero que se genere está bien, pero también hay otras formas de generar ese dinero. Eso es lo que yo pienso. En el fondo, lo de la fundación es una disculpa», ha soltado. Una lapidaria frase que dará que hablar.