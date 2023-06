El gesto por el que un concursante de ‘La Voz Kids’ tuvo que pedir perdón a David Bisbal

Este sábado 24 de junio, Antena 3 ha emitido la segunda entrega de asaltos de ‘La Voz Kids’ en la que David Bisbal, Aitana Ocaña, Sebastián Yatra y Rosario Flores siguen luchando por hacerse con la mejor voz infantil. Pero si ha habido un momento especialmente tierno en esta última gala, ha sido el protagonizad0 por Lennon Jon, el famoso niño rockero del equipo de Yatra.

El concursante, tras ser eliminado, no dudaba en pedir perdón a David Bisbal por una espinita que tenía clavada. El joven se presentó ante los cuatro coaches durante las audiciones a ciegas sin que ninguno se diera la vuelta. Sin embargo, al comprobar que era mucho más pequeño de lo que aparentaba por su voz, los cuatro, a petición de Rosario Flores, decidieron darle una segunda oportunidad.

En esta segunda oportunidad, ya sí, todos acabaron volviéndose. El almeriense trató de llevársele a su equipo, recordándole que la primera vez él no estaba, puesto que le sustituía Pablo López. Así es que él no se sentía culpable de no haberse girado, ya que no estaba presente. Sin embargo, y pese a que el niño había manifestado su admiración por David, acabó marchándose con el colombiano. Eso sí, antes de hacerlo, le hizo una pequeña cobra. Y es que se fue directo a la silla del andaluz para hacerle creer que se iría a su equipo y en el último momento corrió hacia el lado opuesto del plató para macharse con el intérprete de ‘Tacones rojos’.

Lennon Jon pide perdón a David Bisbal por su ‘cobra’ en las audiciones a ciegas

Aunque los coaches, incluido el propio Bisbal, se lo tomaron con sentido del humor, Lennon Jon tenía una espinita clavada. Por eso durante los asaltos ha querido resarcirse. Justo antes de abandonar el plató tras ser eliminado, el concursante ha tomado la palabra para disculparse por aquella desagradable situación. Como era de esperar, el almeriense se ha levantado inmediatamente de su asiento para darle un abrazo.

El coach ha reconocido que en ningún momento se lo tomó mal. Y que lo verdaderamente importante es que todos hayan podido disfrutar de él, con independencia del equipo que eligiera. Finalmente, Sebastián Yatra decidía quedarse con los otros concursantes para que llegasen a la semifinal, pero tanto él como el resto de coaches alabaron las palabras del joven con su compañero. Un gesto que le honra.