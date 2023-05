El monumental corte que un concursante asestó a Sebastián Yatra y enmudeció ‘La Voz Kids’

Tras una semana de parón por Eurovisión, este sábado, 20 de mayo, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ en la que Sebastián Yatra ha vuelto a hacer de las suyas para conseguir que los niños se fueran con él. Sin embargo, ni por asomo se podía imaginar el corte que se iba a llevar de uno de ellos.

Se trata de Lennon Jon, el joven rockero que regresó a ‘La Voz Kids’ tras la segunda oportunidad que le dieron los coaches. Y, si la vez anterior ninguno se giró, en esta ocasión lo han hecho los cuatro. Rosario, Aitana y Yatra le reconocieron en cuanto empezó a cantar. Pero fue David Bisbal, que era la primera vez que le escuchaba, fue el primero en pulsar el botón rojo.

«¡No me los esperaba a todos! Con uno me bastaba», reaccionó el concursante, entre emocionado y nervioso por verse en la tesitura de tener que elegir equipo. Todos le dedicaron unas bonitas palabras para intentar convencerle de que les escogiera a ellos. Pero fue la táctica de Sebastián Yatra la que surtió efecto. Aunque si llega a saber el comentario que le iba a hacer el joven poco después, igual se lo hubiera pensado a la hora de darse la vuelta.

El troleo de Lennon Jon a Sebastián Yatra

Tras enfundarle un guante de superhéroe, el colombiano le propuso jugar a un juego: pulsar el botón de aquel coach con el que decidiera quedarse. Después de trolear a David Bisbal, yéndose hacia su botón, finalmente corrió hacia el otro extremo y, para sorpresa de todos, pulsó el botón de Yatra. «¡Esto sí que es una cobra como Dios manda!», reaccionó el almeriense. Una clara referencia a la cobra que él le hizo a Chenoa durante el concierto de ‘OT’ y que tanto dio que hablar.

Pero el momento más impactante estaba por llegar. Tras su elección, Bisbal bromeó con él diciéndole: «Si no llegas a la final no te enfades con Yatra, ¿vale?». La respuesta de Lennon Jon dejó a todos en shock, sobre todo a Sebastián Yatra: «No, no. Si yo estoy encantado de estar con él, aunque, la verdad… Tú música no me gusta mucho, aunque me encanta tu estilo». Un comentario que dejó sin palabras al colombiano.

«Elegí a Yatra, porque me convenció bastante. Aunque su música no me gusta mucho, pero es un tío supermajo y voy a aprender mucho de él», reconoció el joven fuera de cámaras. Al reencontrarse con sus familiares, él mismo admitió que no había estado acertado en su comentario: «Le vacilé un poco y ahora me siento un poco mal».