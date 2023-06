El sonoro rapapolvo de Sebastián Yatra a un niño que criticó su música en ‘La Voz Kids’

Lennon Jon es el concursante rockero de la presente edición de ‘La Voz Kids’. Forma parte del equipo de Sebastián Yatra, quien, durante las batallas de este sábado, 10 de junio, le ha afeado ciertas actitudes que, a su juicio, tiene que cambiar.

Lennon cantó junto a Aroa y Lucía, pero el colombiano tenía claro con cuál de los tres iba a quedarse. Primero dejó que sus compañeros dieran su opinión sobre el trío, antes de dar su veredicto. Rosario se deshizo en halagos hacia el joven. Cabe recordar que fue ella la que convenció al resto de coach de que le dieran una segunda oportunidad durante las audiciones a ciegas, ya que la primera vez no se giró ninguno de los cuatro.

Tras las palabras de la hija de Lola Flores, Sebastián Yatra le echó un pequeño rapapolvo por algunas desafortunadas actitudes del pequeño durante la fase de audiciones a ciegas. «Felicitar a Lennon, porque yo me pensé que me iba a tener una conversación más seria contigo en los ensayos y en el campamento, porque cuando pasaron lo de las Audiciones y la segunda oportunidad, sucedieron cosas…», comenzó diciendo el cantante de ‘Tacones rojos’.

La ‘regañina’ de Sebastián Yatra a Lennon Jon

A continuación le recordó estos comportamientos: «Estábamos todos luchando por ti y fuiste e hiciste como que hundías el botón para irte a su equipo (Bisbal), y después te viniste a mi equipo y siento que tuvo que ver algo con nervios o hacer un chiste, sin tener en cuenta de que eso puede herir a veces susceptibilidades».

«Por ejemplo, a mí me dijiste, que no me lo tomé a mal: ‘Me caes superbién, pero no me gusta tu música’. Entonces, yo me pensé que me iba a encontrar con más de ese tipo de comentarios y lo que me he encontrado es con un niño supertranquilo, que escucha, que tiene buena onda. Y si hay cosas con este tipo de actitudes, te invito a que lo cambies, porque te va a hacer muy bien. Le agradezco a la vida haberme encontrado con este niño tan sensible y con ganas de escuchar, que no tiene miedo a decir perdón», ha añadido el colombiano.

Un consejo que Lennon se tomó muy bien. De hecho, no dudó en bajar del escenario para pedir perdón a Bisbal. Tras lo cual, se fundió en un abrazo con Yatra, quién decidió quedarse con él para la fase de Asaltos, ya que reconoció estar enamorado de su voz y de su personalidad.