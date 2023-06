El bonito guiño de ‘Sálvame’ a Paolo Vasile en su último programa en Telecinco

23 de junio de 2023 es ya una fecha que quedará en los anales de la televisión. Es el día en el que ‘Sálvame‘ se ha despedido de la audiencia tras catorce años liderando las tardes de Telecinco. Y lo ha hecho con una entrega muy especial con las hogueras de San Juan como fondo. Un inicio al ritmo de «I will survive’ muy alabado en redes sociales y en el que se ha lanzado un guiño a Paolo Vasile.

Y es que este 23 de junio además es un día señalado por dos acontecimientos muy diferentes. Por un lado, es el día en el que Paolo Vasile, el ya ex consejero delegado de Mediaset España ha cumplido 70 años y por otro; este viernes se cumplen dos años de la muerte de Mila Ximénez.

No hay que olvidar que ‘Sálvame’ ha sido sin lugar a dudas uno de los programas más emblemáticos de Mediaset en estos 14 años y es parte del legado de Paolo Vasile. Por eso, que el programa de La fábrica de la tele se despida el mismo día que el italiano cumple 70 años no deja de ser simbólico.

Y bien por ese simbolismo o simplemente para agradecerle su apuesta por el universo ‘Sálvame’ durante 14 años, el equipo de La fábrica de la tele ha querido lanzar un guiño a Paolo Vasile impresionando en un vídeo narrado por Germán González unas palabras que empleó el ex directivo para defender ‘Sálvame’.

Paolo Vasile se cuela en el final de ‘Sálvame’

En concreto, ‘Sálvame’ se hacía eco de unas palabras de Paolo Vasile en una entrevista reciente en El Español. «En el futuro se estudiará Sálvame, es un movimiento popular que ganará importancia con el tiempo», aseguraba el italiano en dicha entrevista.

«Llamar telebasura a algo que a la gente le gusta es ofender al público. No es educado hablar de telebasura. Es muy ofensivo hablar de basura cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo. Me parece una gran estupidez Sólo hay dos clases de televisión: la que la gente ve y la que la gente no ve«, añadía.