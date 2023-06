El aspecto actual de Sarah Michelle Gellar, la mítica ‘Buffy, Cazavampiros’ tras 20 años

Los noventa nos dieron grandes series de televisión. Fue una década de libertad creativa como pocas veces se ha visto, y también de una desvergonzonería muy divertida. Entre todas esas historias que han trascendido la cultura pop, nos encontramos con un icono del feminismo: ‘Buffy, Cazavampirosr‘. La idea de que una chica adolescente fuera la Elegida para acabar con el mal en el mundo, y que fuera más fuerte que todos sus compañeros masculinos, fue algo revolucionario. Aun hoy sigue siéndolo.

Sí, en los últimos años se destaparon los abusos cometidos durante el rodaje, convirtiéndolo en un lugar tóxico. Pero muchos miembros del reparto condenaron firmemente el comportamiento misógino del creador, Joss Whedon. Entre ellos, Sarah Michelle Gellar, la mismísima Buffy.

Buffy pensando en cómo matarte. / 2Oth Century Studios

“Si bien estoy orgullosa de que mi nombre esté asociado con Buffy Summers, no quiero que me asocien para siempre con el nombre de Joss Whedon”, explicó Gellar en sus redes sociales al destaparse los casos de abuso en el set de rodaje. “Estoy más concentrada en cuidar a mi familia y sobrevivir a una pandemia actualmente, por lo que no haré más declaraciones en este momento. Pero estoy con todos los supervivientes de abuso y estoy orgullosa de ellos por hablar”.

La actriz se estrenó en el papel con tan solo 20 años, en 1997, e interpretó a la joven cazavampiros a lo largo de 7 temporadas, convirtiéndola en una estrella internacional. Porque, ¿quién no conocía a Sarah Michelle Gellar en los 90? Se convirtió en una de las scream queens por excelencia gracias a sus participaciones en ‘Sé lo que hicisteis el último verano’ y ‘Scream 2’.

Pero también apareció en películas de culto como ‘Crueles Intenciones’ o la saga de Scooby-Doo. Y, aunque se tomó un descanso de la actuación, hoy en día ha regresado con fuerza, con la serie de ‘Wolfpack’, spin-off de ‘Teen Wolf’, de la que es protagonista.

Sarah Michelle Gellar, estupenda como siempre, en ‘Wolfpack’. / PARAMOUNT

Paréntesis en el mundo de la actuación

Pero a partir de 2014 se tomó un paréntesis en el mundo de la actuación. Tras protagonizar durante 1 temporada la serie ‘The Crazy Ones’ junto a Robin Williams, este falleció y afectó profundamente a Sarah Michelle Gellar. Desde la muerte del actor, decidió centrarse más en su familia. «Cuando tuve a mis hijos –y eso ocurrió justo después de la muerte de Robin– estaban pasando tantas cosas en mi vida que me dije ‘necesito un descanso», explicó la actriz a Deadline.

Durante esos años de hiato, se centró más en trabajos de doblaje (por ejemplo, en ‘Star Wars Rebels’), y actualmente protagoniza la serie de ‘Wolfpack’, pero también planea sobre ella la posibilidad de volver al cine de terror. Cuando se anunció un revival de ‘Sé lo que hicisteis el último verano’, bromeó con la idea de regresar, aunque lo ve imposible. «La directora me dijo: ‘¿Estás segura de que estás muerta? Y yo: ‘Está muerta. No tengo cabeza. No puedes escribir para alguien que no tiene cabeza. Estoy muerta».