Cristina Medina (‘La que se avecina’) informa de su estado de salud: «El bache no ha acabado»

La actriz Cristina Medina, conocida por su papel en ‘La que se avecina‘, aclaraba este fin de semana en una entrevista a ‘Socialité‘ cómo se encuentra tras superar el cáncer de mama por el que incluso tuvo que retirarse. La intérprete aprovechaba la oportunidad para mandar un mensaje de positividad a la vez que hablaba de las complejidades de su profesión.

«A día de hoy me encuentro muy bien, orgánicamente hablando. A mí no me duele casi nada», empezaba declarando Cristina Medina frente al micrófono de ‘Socialité’ quien confirmaba que aún le quedan secuelas psicológicas en las que trabajar: «Psicológicamente hablando, también, pero hay algunos puntos que no me dejan estar con los ojos más abiertos».

Sobre la positividad que desprende durante todo el proceso, Cristina Medina también decidía pronunciarse: «Soy en general una persona muy positiva, proactiva, yo ante un problema no me quedo estática, actúo». Eso sí, insiste en que la enfermedad no la ha superado del todo: «Yo creo que el bache no ha acabado, fíjate, todavía no está tan lejos como para considerarlo un bache que pasé, es un bache que todavía, a lo mejor, tiene final del bache».

‘Socialité’ entrevista a Cristina Medina.

Cristina Medina nunca olvidará el cáncer de mama del que ya ha terminado el tratamiento: «Eso es algo que se queda contigo en muchos sentidos, orgánicos y psicológicos. Es muy difícil olvidarlo, no ves que te lo recuerda… Otra cosa es que en vez de asimilarlo como algo traumático y doloroso y que te cambia el ambiente por la mañana, digas: ‘¡Venga!'».

«Esta profesión no es tan bonita como lo que parece»

Desde ‘Socialité’, también se interesan por su trayectoria como actriz. Si algo tuvo claro Cristina Medina es que iba a triunfar en su profesión: «Había una intuición en mí que decía que sí iba a triunfar. Yo me acuerdo las primeras veces que viene a Madrid que decía: «Algún día van a estar carteles míos por aquí». Sí que es verdad que esta profesión no es tan bonita como lo que parece ni como yo en aquel momento pensaba que era».

Eso sí, no siempre tuvo el apoyo de su familia: «Yo estudiaba arte dramático a la vez que estudiaba informática. Ya cuando terminé, dije: «Me voy a Londres». Mis padres no se lo creían y todavía me preguntan si me voy a buscar un trabajo. Es muy complicado vivir de la interpretación. Y lo digo yo que siempre me ha ido bien, al que le va mal…».