Ángela Portero se fija en este detalle del escándalo de los Bollo en ‘Supervivientes’ y es lapidaria

La polémica actitud que están teniendo Raquel Bollo y sus hijos Alma Bollo y Manuel Cortés en el plató de ‘Supervivientes’ sigue dando mucho que hablar. Y más tras lo sucedido el pasado martes justo al final de ‘Tierra de Nadie’ obligando incluso a actuar a la seguridad de Mediaset para evitar males mayores. La última en posicionarse ha sido Ángela Portero.

Tanto Alma Bollo como Manuel Cortés y Raquel Bollo perdieron las formas con Isa Pantoja, con el propio Carlos Sobera así como con colaboradores como Carmen Borrego y Alexia Rivas. Pero ellos lejos de pedir perdón y de reconocer sus errores prefieren echar balones fuera y decir que son los demás los que mienten.

Este sábado, y en plena emisión de ‘Fiesta‘ donde Raquel Bollo no solo no ha pedido perdón sino que encima ha tratado de justificar las actuaciones de sus hijos echando la culpa al resto; Ángela Portero no ha dudado en lanzar una reflexión a través de su cuenta de Twitter.

La rotunda reflexión de Ángela Portero sobre los Bollo

Así, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no se ha contenido al dejar claro que la actitud de Raquel Bollo y sus hijos está fuera de lugar y más cuando todo el conflicto ha surgido con alguien de la familia como Isa Pantoja. Y es que parece que las cosas entre los primos no tienen vuelta de hoja después de lo sucedido en Honduras con Asraf Beno.

«Se puede tener un mal día pero no es justificable que los malos modos sea la tónica habitual de los Bollo», empieza diciendo Ángela Portero en su tuit cuestionando así las explicaciones de Raquel Bollo en el programa de Emma García.

«La discusión entre primas no me escandaliza, seguro que no era la primera ni la peor pero que entre “familiares” haya esas formas, falta de empatía y respeto, sí», sentencia Ángela Portero.