Alexia Rivas señala lo que Elena Rodríguez hace contra ‘Supervivientes’ y es un escándalo total

Elena Rodríguez no lo está teniendo fácil en su labor como defensora de Adara Molinero en ‘Supervivientes 2023‘. La madre de la superviviente está en el centro de todas las críticas por su cuestionable actitud. Un comportamiento que ha provocado el estallido de Alexia Rivas, quien no se ha podido quedar callada dejando al descubierto la peor cara de Elena Rodríguez.

Dicho enfrentamiento ha tenido lugar durante la emisión de la versión ‘Tierra de Nadie’. Ya desde el primer momento, Alexia Rivas ha comentado: «Si no digo lo que voy a decir ahora reviento y creo que ya hay bastantes reventados en este plató. Elena, a ver si puedo tener un minutito para poder hablar porque yo te respeto cuando tú hablas». La joven no ha podido terminar puesto que Elena le ha arreado: «Te doy un poquito de tu propia medicina».

En la misma línea, la madre de Adara no ha tenido reparo en afearle a Alexia Rivas su actitud como fantasma del pasado. «Tienes que aprender de los fantasmas que han estado en la isla que han sido muy empáticos, lo han hecho muy bien y han abrazado a todos». Por su parte, la colaboradora ha asegurado: «Enfadada no estoy, lo que estoy es harta y cansada de llevar semanas aguantando tonterías y unas formas por tu parte horrorosas. Llevas varias semanas echando pestes y quejándote por absolutamente todo».

Elena Rodríguez no se ha quedado ahí, sino que ha criticado a la joven: «Vas de educada y lo que haces tú y tu familia es insultar en redes sociales continuamente». «Es imposible», se ha quejado Alexia. Cuando parecía que el presentador había reconducido el tema, Alexia Rivas ha vuelto a hacer uso de su turno de palabra para reprocharle a Elena su actitud.

Alexia Rivas, a la yugular de Elena: «Estás resentida»

«Sinceramente. Pienso y me reitero en que resentidos están, la madre de Adara lo ha demostrado durante estas últimas semanas cargando incluso contra el programa, cosa que me parece horrible. Estás resentida porque tu hija no está siendo la favorita en este momento. Respeta que hay concursantes que están brillando más que Adara. Céntrate en defender a tu hija que lo tiene muy complicado. Creo que se ha retratado en este concurso», han sido las críticas palabras de Alexia Rivas.

Frente a ello y antes de que el presentador cortase la bronca, la madre de Adara le ha espetado: «Eso es falso y es muy sucio por tu parte. Súper sucio y así es como actúas tú de una manera muy sucia. Eres muy sucia. Yo no he cargado en la vida contra el programa. Mentirosa, que eres una mentirosa. La que te retratas eres tú continuamente».