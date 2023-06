Albert Barranco clama quién debe ganar ‘Supervivientes 2023’ y sus palabras traen cola

‘Supervivientes 2023’ ya ha entrado en su recta final. En apenas tres semanas conoceremos qué concursante se alza con la victoria y sucede a Alejandro Nieto como ganador del reality estrella de Telecinco. Sobre ello se ha pronunciado Albert Barranco, finalista de la edición del 2020, edición que ganó Jorge Pérez.

El pasado domingo, Albert Barranco acudió como colaborador a ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Ion Aramendi no dudó en preguntarle por quién merece ser salvado esta semana y quiénes son sus candidatos a alzarse con la victoria. Aunque en un primer momento dudó con la salvación, finalmente se decantó por Alma Bollo, pero dejando claro que ella no es su favorita.

Albert Barranco tiene favorito para ganar ‘Supervivientes 2023’

Eso sí, en lo que no ha dudado ni un segundo ha sido a la hora de dar el nombre de sus favoritos: «Siempre he dicho que, para mí, Asraf y Adara son mis favoritos desde el primer día. Lo son desde el primer momento». Esto es algo en lo que coincide con la audiencia, pues semana tras semana, ambos se han ido salvando de la nominación y son los dos grandes favoritos para ganar ‘Supervivientes 2023’.

No obstante, Albert Barranco ha hecho un importante apunte por todo lo que está pasando últimamente entre los concursantes: «Sí que es verdad que últimamente, con el tema de Adara, no sé qué está pasando. Creo que hay algo más allá que no sabemos con el tema de Asraf. Hay cosas que no termino de entender. Pero al final, mis descartados están fuera y yo tengo mi favorito».

Fuerte trifulca entre Manuel Cortés e Isa Pantoja

Por otro lado, durante la gala de ‘Conexión Honduras’, se produjo el esperado regreso de Manuel Cortés tras haber permanecido varios días hospitalizado por sus problemas intestinales que le obligaron a abandonar ‘Supervivientes’. Y, como era de esperar, el hijo de Raquel Bollo protagonizó en el plató una fuerte discusión con su prima, Isa Pantoja.

Tras ver todos los momentos en los que su madre y su prima se enfrentaron en el plató, Manuel Cortés no ha dudado en salir en defensa de su progenitora. Y lo ha hecho lanzado golpes muy bajos y crueles a la hija de Isabel Pantoja.

Mientras hablaban del concurso, el cantante sacaba a relucir el tema familiar: «Qué.poco me conoces. Cómo se nota que somos primos pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo». Unas palabras que a Isa no le hacían ninguna gracia: «Me parece un golpe bajo que me digas eso». Pero él insistía: «Yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí no me has llamado. Y mi padre se ha muerto y tú no me has llamado».

«A mí no me puedes reprochar eso, porque yo también te he necesitado en muchos momentos y te has postulado del lado de la otra persona, que también ha hecho mucho daño», proseguía la novia de Asraf Beno, haciendo referencia a su hermano, Kiko Rivera, con el que no tiene ningún tipo de relación. Y sentenciaba, muy acertadamente: «Esto no es nuestra vida personal esto es un concurso, Manuel».