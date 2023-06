Matamoros revela qué pasó realmente con Alejandro Nieto y Antonio Carmona en su boda

Tras cubrir en directo la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo el pasado viernes; ‘Sálvame’ se ha hecho eco este lunes de todo lo sucedido en el enlace del colaborador. Y es que al parecer no todo fue de color de rosas como se había dicho. De hecho, este domingo salía a la luz un supuesto enfrentamiento entre Alejandro Nieto y Antonio Carmona.

Así, fue Iván Reboso el que desveló en ‘Fiesta’ que el que fuera cantante de Ketama le lanzó un piropo a Tania Medina, la novia de Alejandro Nieto. Y ello llevó a que el ganador de ‘Supervivientes 2022’ se enfrentara con el artista por sentir que había pasado los límites con su chica.

Un enfrentamiento que este lunes, Kiko Matamoros desmentía de raíz en ‘Sálvame‘. De hecho, el colaborador aseguraba que Antonio Carmona estaba muy afectado por todo lo que se había publicado. «Antonio tiene una familia, tiene una mujer y tiene unos hijos y Alejandro también es un ser humano y no hay que faltarle el respeto a él ni a su pareja. No pasó absolutamente nada», defendía Kiko Matamoros.

«Antonio Carmona no le dirigió la palabra ni a Tania ni a Alejandro Nieto. Dijeron que salían los dos del baño. Es cierto que coinciden en la salida del baño y entrando Antonio Carmona con un amigo salía Tania y estaba Alejandro esperando. El amigo de Antonio, que no Antonio le fue a decir a Tania que qué guapa eres y Alejandro le dijo en un tono absolutamente normal ‘hermano es mi novia'», explicaba Kiko Matamoros. «Todo lo demás es una invención indecente y además perseguible judicialmente porque yo he pedido a Antonio que actúe», añadía el colaborador.

Sin embargo, al escuchar a Kiko Matamoros, Gema López le contradecía al asegurar que eso no era lo que Alejandro Nieto había ido contando en la sala de maquillaje de Mediaset. «Yo te digo que Alejandro va contando por detrás esta historia que ha salido en los medios», aseveraba la colaboradora. Algo que confirmaban tanto Belén Esteban como Pilar Vidal.

Era entonces cuando surgían las dudas de lo que pasó realmente porque Anuar Beno, que era testigo de lo sucedido, también defendía que no hubo ningún tipo de altercado. Y es que el propio Alejandro Nieto le había contado a Kiko Matamoros que lo que sucedió fue con un amigo de Antonio Carmona y que no pasó a mayores.

Alejandro Nieto contradice a Kiko Matamoros

Alejandro Nieto entra por teléfono en ‘Sálvame’

Finalmente, ‘Sálvame’ conseguía hablar en directo con Alejandro Nieto para que contara lo que pasó realmente el viernes en la boda de Kiko Matamoros. Y el ganador de ‘Supervivientes 2022’ dejaba tirado a Kiko Matamoros al confirmar todo lo que estaban diciendo Gema López y Belén Esteban.

«Yo estoy en el baño con Tania y Anuar. Salgo yo primero y Tania se quedó en el medio. En ese momento pasa Antonio Carmona y un amigo de él y se quedan los dos hablando con Tania y a Tania le tocan en la espalda y Tania le dice ‘¿qué haces?’ y yo cuando veo el gesto me dirijo a los dos y les digo ‘¿qué hacéis tocando a mi mujer?’. Y Antonio Carmona me dijo ‘discúlpame no me he dado cuenta’. Y yo les digo ‘me importa una mierda quién seas tú’ pero le tocó la espalda y le dijo algo en el oído», relataba Alejandro Nieto asegurando que todo fue muy cordial y que no pasó nada más.

Matamoros zanja el tema con dardo a Alejandro

Tras volver de publicidad, Alejandro Nieto que había prometido seguir al teléfono había colgado. «Os ha dejado a Kiko y a ti a los pies de los caballos porque habéis contado una versión y él otra que no tiene nada que ver», les decía Adela González a Anuar y a Matamoros. Pero Kiko aseguraba que él se quedaba con la versión que Alejandro le contó el sábado y no la que había dicho ahora.

«Yo me quedo con las cosas que me cuentan la primera vez y no con las rendiciones», aseveraba entonces Kiko Matamoros mientras el resto de compañeros le contradecían al sentenciar que Alejandro Nieto le había vendido. «No sé por qué ahora dice eso, será que a lo mejor vende más esto o que ha fabulado una historia que no era como era y ahora tiene que defender porque había testigos», espetaba el colaborador. «Pero si pasó que me lo hubiera contado desde el principio», concluía.