La descomunal pelea de Alejandro Nieto y Antonio Carmona que dinamitó la boda de Matamoros

La boda de Kiko Matamoros con Marta López Álamo sigue trayendo cola. Si bien la ceremonia fue, según los testigos, muy emotiva, la celebración posterior no estuvo exenta de polémica. Ya que, al parecer, en el interior del Hotel Mandarín Oriental Ritz, donde tuvo lugar el convite, se produjo un enfrentamiento entre dos de los invitados, Antonio Carmona (Ketama) y Alejandro Nieto.

Según ha desvelado Iván Reboso este domingo, 4 de mayo, en el programa ‘Fiesta’, el motivo de esta disputa fue un piropo que el cantante habría dirigido a Tania Medina, novia del ganador de ‘Supervivientes 2022’.

Un comentario que a Alejandro Nieto no le hizo ninguna gracia. Y no dudó en recriminárselo al ex vocalista de ‘Ketama’ en uno de los baños del hotel Ritz. Algunos testigos aseguran que la discusión podía oírse desde el salón en el que se celebraba el banquete, algo que habría avergonzado a los novios.

Así fue la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Pese a este tenso momento entre Alejandro Nieto y Antonio Carmona, nada consiguió enturbiar un día tan feliz en la vida de Kiko Matamoros y Marta López. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ tras cuatro años de relación en la madrileña iglesia de San Miguel, situada en pleno centro de la capital. Esto provocó que se congregaran multitud de curiosos que querían ver de cerca tanto a la pareja como al resto de invitados.

Tras la ceremonia, el banquete tuvo lugar en el Hotel Mandarín Oriental Ritz. El menú que degustaron los asistentes estaba compuesto de cuatro deliciosos platos: Gazpacho de cereza con carabinero, lubina crujiente con duxelle de setas, solomillo de ternera sobre mousse de patatas y espuma de chocolate. Una vez acabado el convite, los que se quedaron con ganas de marcha se trasladaron hasta la discoteca ‘Oh My Club’, donde la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada.

Para un día tan especial para ella, Marta López Álamo lució tres vestidos. El primero, de corte clásico y manga larga para la ceremonia; un segundo con corpiño de pedrería para el banquete; y el tercero con escote halter para la fiesta. Aunque esta es la tercera boda para Kiko Matamoros, es la primera religiosa, algo que ha hecho por amor a su ya esposa, cuyo sueño era casarse por la iglesia.