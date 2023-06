La demoledora advertencia de Makoke a Marta López Álamo tras su boda con Kiko Matamoros

El pasado viernes, 2 de junio, Kiko Matamoros y Marta López Álamo contraían matrimonio en una ceremonia religiosa celebrada en la madrileña iglesia de San Miguel. Una boda que tuvo una notable ausencia, la de Anita Matamoros, hija pequeña del colaborador. Apenas un día después, este sábado, la madre de la joven, Makoke, ha roto su silencio en el programa ‘Fiesta‘ sobre uno de los eventos del año.

A través de un vídeo emitido por el programa de Telecinco, con mucha guasa, la colaboradora ha explicado cómo se encuentra al ver a su exmarido pasar por el altar: «Triste y compungida, me he perdido la boda del año. Es desolador. En estos momentos mi exmarido y Marta López están recién casados y yo me lo he perdido». Sin embargo, acto seguido, Makoke dejaba a un lado la ironía para lanzar una serie de proyectiles tanto a Kiko como Marta.

Las recomendaciones de Makoke a Marta

Primero tuvo unas palabras para ella, a la que hizo una demoledora advertencia: «Quiero dirigirme a la flamante esposa ya, espero que en su lista de bodas haya pedido tapones para los oídos. Los ronquidos son muy fuertes y muy desagradables». Además, le indicaba que, a partir de ahora, tendrá que llenar «el congelador de mucho pollo y mucha verdura para hacer las papillas que yo hace cinco años dejé de hacer con mucho gusto».

Pero los dardos no quedaron ahí. Makoke también recordó cómo fue su luna de miel, la cual, lejos de lo que nos hicieron creer, fue de todo menos romántica: «Espero que la luna de miel haya comenzado con buen pie y no como empezó la mía: discutiendo. Espero que no os pase lo mismo». Incluso se refería al final de ‘Sálvame’ vaticinando el largo periodo de desconexión que tendría ahora su exmarido: «Tenéis la suerte de que vais a tener una gran luna de miel porque parece ser que vas a tener mucho tiempo libre ahora por lo visto».

Otro de los dardos de la colaboradora ha hecho referencia a las infidelidades: «Ahora que habéis puesto a Dios y a la iglesia por testigo, espero que no haya sido mentira porque si no, Kiko, estarás en pecado mortal». Por último, ha hecho a Marta una última sugerencia: «No hagas pizzas en casa. El olor a queso le mata».