Makoke no se amilana ante el órdago de María Patiño con lo que advierte en ‘Fiesta’

Queda menos de un mes para una de las bodas más esperadas, la de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. La pareja pasará por el altar el próximo 2 de junio en Madrid. Sin embargo, cuando faltan quince días para el enlace, la ‘guerra’ entre el colaborador y su exmujer, Makoke, se recrudece.

Hace unos días, en ‘Sálvame’, María Patiño amenazó a Makoke asegurando que, si no dejaba de hablar de Kiko Matamoros, contaría todo lo que sabe de ella. Sobre esta advertencia se ha pronunciado la colaboradora de ‘Fiesta’ este sábado, 20 de mayo. Y lo ha hecho lanzando un órdago a la presentadora de ‘Socialité’.

«Makoke, deja que tu expareja sea feliz porque si no, algún día voy a contar lo que sé», decía Patiño, dejando claro que el bienestar y la felicidad de su compañero está «por encima de todo». Por eso, no dudará en hablar si es necesario: «Como toques los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué estás actuando así».

Tras escuchar esta advertencia, la exmujer de Kiko Matamoros ha aprovechado su presencia en el programa de Emma García para defenderse: «Yo no entiendo nada. Parece que he sido yo la que he contado algo del día de la boda. Yo le contesto a María que estoy super tranquila, que estoy a pecho descubierto, que cuente lo que quiera, que no tengo nada que esconder y que es que no entiendo absolutamente nada y lo que menos entiendo es la empatía que tienes como mujer», ha dicho la colaboradora de ‘Fiesta’.

Makoke tras la advertencia de María Patiño: «No os tengo miedo»

Emma García le ha preguntado si era conocedora de la información que pueda tener sobre ella. A lo que Makoke ha contestado que «me da exactamente igual, no tengo ni idea de la información que pueda tener esta mujer. Yo no tengo ni idea, pero esto ¿Por qué se me cuestiona a mí?».

Además, ha recordado que «el que se va a casar es este señor. El que ha hecho comparaciones es tú programa o los programas o la actualidad, porque es una boda mediática porque evidentemente tú tienes tu exclusiva y eres una persona mediática como lo fue por la nuestra. Es normal que yo habiendo compartido 20 años contigo se me pregunte», ha añadido Makoke, dirigiéndose directamente a su exmarido y padre de su hija.

Aurelio Manzano, por su parte, le ha contado lo que él sabe respecto al tema: «A mí lo que me cuentan es que la información que podría tener María es que habría una supuesta infidelidad y que varias personas, a parte de María, sabrían esto. Y que en su momento se lo habrían escondido a Kiko Matamoros para no causarle un disgusto».

Makoke, muy sorprendida por esta revelación de su compañero, ha lanzado un órdago: «Que saquen lo que quieran. Que saquen mensajes, que saquen lo que les de la gana, no os tengo miedo, ninguno, hacer lo que queráis. Tengo la conciencia muy tranquila».