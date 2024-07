Kiko Matamoros no se lo piensa y saca así a la palestra a Karmele Marchante y Paz Padilla

No es la primera vez y seguramente no será la última. Y es que todos los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ tienen muy presente a Paz Padilla. Son varias las ocasiones en las que Belén Esteban o Kiko Hernández han hecho referencia a la que fuera presentadora de ‘Sálvame’. Este martes, ha sido Kiko Matamoros el que lo ha hecho.

Todo se producía cuando el nuevo ‘Sálvame’ volvía a abordar el tema de la supuesta infidelidad de David, el novio de Anabel Pantoja, con Mari Ángeles. Era entonces cuando Kiko Matamoros no dudaba en enviarle un mensaje a la sobrina de Isabel Pantoja.

«No a todo el mundo le deseo lo mejor. A gente que ha trabajado con nosotros no le deseo lo mejor. A Anabel sí», aseveraba Kiko Matamoros. Tras ello, Kiko Hernández indagaba para saber a quiénes no les deseaba lo mejor.

«¿A que no tienes lo que hay que tener para decir a qué persona de la que ha trabajado con nosotros no le deseas lo mejor? Te pido un solo nombre», le retaba Kiko Hernández sabiendo que su compañero iba a entrar al trapo. Y era cuando Matamoros no se lo pensaba y mencionaba a Karmele Marchante. «No es que le desee lo mejor, es que le deseo lo peor«, sentenciaba aludiendo a todo lo que había dicho de ellos y que era mentira.

Pero pese a que Kiko le había dado un nombre, su compañero le pedía un segundo nombre. «¿Qué quieres, que la liemos? En el chat están diciendo ese nombre dale que te pego con que va a venir a trabajar con nosotros en septiembre: Paz Padilla», soltaba entonces Kiko Matamoros.

Lejos de quedarse ahí, Matamoros no dudaba en pronunciarse sobre Paz Padilla. «Le hemos dado un espacio que no tenía ni de lejos. Le ha ido muy bien en lo comercial por haber trabajado con nosotros. No le deseo bien. Que se quede como está. Ha sido muy desagradecida», concluía el colaborador de forma rotunda.