La dirección del nuevo ‘Sálvame’ censura a Kiko Hernández su ‘bomba’ sobre Paz Padilla

Parece que se ha convertido en gag el hablar de Paz Padilla y sobre todo en ironizar sobre ella en ‘Ni que fuéramos’. Y es que al hablar de la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi recordaban cómo el ex jinete no había dudado en decir que al igual que estuvo con Hiba Abouk en la fiesta del turronero lo estuvo con Paz Padilla y nadie dijo nada.

Tras recordarlo, ‘Ni que fuéramos’ abría el debate dejando en el aire si entre Paz Padilla y Álvaro pudo haber algo después de que él asegurara que cada vez que se ve con la presentadora y actriz no paran de darse achuchones y abrazos.

«Seguro que ella le dijo a él ‘te quiero, te quiero mucho», soltaba Belén Esteban a la vez que Kiko Hernández trataba de burlarse del acento de Paz Padilla parodiando lo que podría ser un encuentro entre la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ y Escassi. «Eres un ser de luz y si se te muere alguien no pasa nada, porque está contigo», soltaba sin pudor el colaborador.

Es que cuando imitan a Paz Padilla se me saltan los lagrimones, juro. Y Belén enfadada porque no les dejan pinchar más JAJAJAJAJ 🤣#NiQueFuéramos8JL pic.twitter.com/3higTWrPL7 — alitta (@RcPorta_) July 8, 2024

Era entonces cuando David Valldeperas, el director de ‘Ni que fuéramos’, empezaba a llamarles la atención por insistir con sus ataques hacia Paz Padilla. Pero con lo que no contaba nadie es con lo que iba a soltar Kiko Hernández justo después.

La dirección de ‘Ni que fuéramos’ prohíbe a Kiko Hernández hablar de Paz Padilla

«¿Puedo contar algo muy gordo de Paz Padilla?«, preguntaba Kiko Hernández a lo que el director le respondía con un contundente «no». No obstante, Belén Esteban animaba a su compañero para que lo contara recordándole que ahora están en un programa libre. «Sí, libre, pero con sus límites», corregía Valldeperas.

«Escúchame, David, si lo cuento se paraliza el país«, advertía Kiko Hernández dando más emoción al asunto. Tras ello, David Valldeperas le pedía al colaborador que fuera al puesto de dirección para consultar si podía contarlo o no. «No, porque no nos vas a dejar contarlo. Es algo, y de verdad lo digo, que si lo contamos ahora, en 15 minutos se paraliza España«, aseveraba Kiko.

Tras hablar con David Valldeperas, Kiko Hernández se quejaba de que se le censurara y no pudiera contar la bomba que tenía de Paz Padilla. «Pues muy mal, tío, no me gusta esto», apostillaba Belén Esteban que quería saber por qué no se podía contar. Pero el director del espacio les pedía que continuaran con la tertulia y se olvidaran de Paz Padilla.