La dirección del nuevo ‘Sálvame’ corta a sus colaboradores por criticar a Paz Padilla y les advierte

No hay duda de que en ‘Ni que fuéramos’ tienen la total libertad para hablar de todo y de todos a diferencia de lo que sucedió en la última etapa de ‘Sálvame’ donde no podían aludir a determinados personajes por el Código Ético de Mediaset. Y eso se demuestra en cómo es habitual escuchar críticas a Ana Rosa Quintana o Paz Padilla.

El pasado viernes, Belén Esteban ya se mostraba contundente contra Paz Padilla tras escuchar la reacción de la presentadora y actriz cuando le preguntaban por el embarazo de Alejandra Rubio. Así, la colaboradora no se cortó al señalar la hipocresía de la que fue presentadora de ‘Sálvame’.

«Hay un falserío… Con lo que hemos vivido y oído en ‘Sálvame’ es alucinante», soltaba Belén Esteban. A lo que María Patiño no dudaba en preguntarle a su compañera porque llamaba falsa a Paz Padilla. «Porque cuando había un vídeo de las Campos las ponía verdes, cuando volvía el vídeo nos achuchaba a nosotros y decía que cuanto las quería. Venga vamos a dejarnos ya de tonterías, estoy de estar calladita que vamos. Ya llega un momento que… Ahora se quiere todo el mundo», soltaba Belén.

David Valldeperas amordaza las críticas a Paz Padilla en ‘Ni que fuéramos’: «Dejadla tranquila»

Este lunes, el nombre de Paz Padilla volvía a relucir en ‘Ni que fuéramos’ después de que María Patiño no parara de lanzar piropos a los colaboradores de la Quickie Ronda. «Ella es como Pas Padillas, tiene mucho amor que repartir. Amo, quiero, el amor es bonito. Sois seres de luz…», soltaba Belén Esteban sin pudor.

Una broma a la que se unía el propio director, David Valldeperas asegurando que Patiño estaba actuando así porque se había ido a desayunar con Paz Padilla. Después, era Kiko Hernández el que aprovechaba su turno para darle la razón a Belén Esteban por lo que dijo el viernes. «Yo no estaba el otro día aquí, pero doy la razón absoluta a Belén Esteban sobre lo que dijo de Paz Padilla. Porque yo me he comido cada tarde ahí…», aseveraba el colaborador.

Lo que llevaba a que David Valldeperas les pidiera a todos que dejaran de hablar de Paz Padilla. «Dejad a Paz Padilla tranquila venga, bah», advertía el director de ‘Ni que fuéramos’ provocando que Belén Esteban se rebotara contra él por censurarla. «Oye, aquí somos libres para decir… cuando empecé este programa me dijeron que era libre para dar mis opiniones», soltaba la colaboradora. «Y lo continuáis siendo, pero, ya está», sentenciaba el director.