Tamara Falcó sufre un percance en ‘El Hormiguero’ y causa impacto al salir así en pantalla

Este jueves, 4 de mayo, Tamara Falcó ha aparecido en el plató de ‘El Hormiguero’ con muletas, algo que ha llamado la atención de los espectadores. Y es que, minutos antes de comenzar el programa, la Marquesa de Griñón sufría el primer esguince de su vida, cuando apenas quedan dos meses para su boda con Íñigo Onieva.

Nada más arrancar el programa, Pablo Motos presentaba a los colaboradores de la tertulia de actualidad. Y lo hacía parándose en la hija de Isabel Preysler: «Hoy Tamara ha venido, se ha caído por unas escaleras y luego lo comentamos. Tiene el pie un poco…». Eso sí, para tranquilizar a la audiencia el presentador dejó claro que «está perfecta». Algo que ella misma confirmó.

Hubo que esperar hasta que finalizara la entrevista al cantante Ozuna, el invitado de la noche, para que Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó entraran en el plató. Esta última, apoyada en unas muletas. Las hormigas no dudaron en meter prisa a su compañera por su lentitud al entrar. «Soy nueva con esto de las muletas», se excusó la colaboradora.

Tamara Falcó con su perra Jacinta en ‘El Hormiguero’

Tamara Falcó explica cómo sucedió el percance: «Es mi primer esguince»

Ella misma se ha encargado de explicar lo que le había ocurrido: «Venía corriendo a la tertulia y como me gusta llevar los zapatos un poco grandes, me he caído. Aquí venimos lisiados, ‘Show must go on’. Es mi primer esguince», ha reconocido. Afortunadamente, todo quedó en un susto y la cosa no fue a más.

Tamara Falcó ha podido hablar con su fisioterapeuta de confianza, quien le ha tranquilizado: «Me ha dicho que me lo recoloca». Sin embargo, la hija de Isabel Preysler tenía una acompañante muy especial este jueves en el programa de Antena 3. Su perrita, Jacinta, aparecía a su llamada y presenciaba todo cuanto sucedía, muy tranquila, sobre las piernas de su dueña.

Este inesperado contratiempo llega en un mal momento, pues Tamara Falcó se encuentra en plenos preparativos de su boda con Íñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo mes de julio. La previsión es que esté completamente recuperada para entonces. El tiempo estimado de recuperación de un esguince leve, como es este caso, es de aproximadamente una semana.