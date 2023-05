Los estrenos de la semana reabren ‘La Unidad’ y nos traen ‘El silencio’ de Arón Piper

Mayo está siendo un mes curioso en cuanto a estrenos en plataformas, ya que quizá no está teniendo series muy esperadas o títulos muy potentes. Eso sí, pasará a la historia por ser el mes en el que acaben tres de las series más importantes de los últimos años: ‘Ted Lasso‘, ‘Succession‘ y ‘La fabulosa señora Maisel’. Pese a eso, esta semana tenemos cuatro estrenos destacados muy diferentes entre sí, desde Marvel a los zombis de ‘The Walking Dead’.

Precisamente son estos los primeros que nos llegan, con la primera parte de la última temporada de ‘Fear The Walking Dead‘. Una serie spin-off que se ha mantenido fresca casi como al principio, y que ha tenido una vida mucho más larga de lo esperado. Tras ese regreso, tendremos la nueva película de Marvel estrenándose en Disney Plus, cumpliendo la máxima de 45 días entre cines y plataformas: ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’. Pero estos dos estrenos irán acompañados de dos nuevas series made in Spain.

Destacamos primero ‘El Silencio‘, con la firma de Netflix y la presencia de Arón Piper y Manu Ríos, dos de los intérpretes jóvenes más famosos de España; y la tercera temporada de ‘La Unidad‘, que lleva esta vez la acción a Kabul. Con una producción muy ambiciosa (sí, no tiene el dinero de Marvel, pero qué más da), la serie de Dani De la Torre es uno de los estrenos a tener en cuenta este mes.

Estrenos en Netflix

19 de mayo: ‘El Silencio’ (SERIE)

Sergio Ciscar es puesto en libertad 6 años después de haber asesinado a sus padres, cuando aún era menor de edad. Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio. Ana Dussuel, una joven psiquiatra y su equipo serán los encargados de determinar su potencial peligro para la sociedad observándolo en secreto día y noche, como a un animal.

El creador de la serie de ‘Patria’, Aitor Gabilondo, tiene nueva serie. Y en este caso, se ha ido a la competencia para llevar a cabo una historia sobre la reinserción en nuestra sociedad. Y además es el nuevo proyecto de Aron Piper para Netflix, que lo reúne con su compañero de ‘Élite’, Manu Ríos, en la que promete ser una de las series españolas más interesantes del año. Además, también destaca la presencia de Almudena Amor y Aitor Luna.

“El silencio es un thriller psicológico sobre los monstruos que engendran los silencios y las palabras no dichas». Así define la serie su creador, que tendrá 6 capítulos de aproximadamente 45 minutos. ¿Y por qué se llama ‘El Silencio’? El protagonista no habla desde que, supuestamente, mató a sus padres… pero, ¿no habla con nadie? ¿O no habla con quien no le interesa?

Estrenos en Movistar Plus

16 de mayo: ‘Fear the Walking Dead’ (Temporada 8) (SERIE)

La nueva temporada comienza tras la conclusión de la séptima, cuando las esperanzas de Morgan y Madison de rescatar a Mo de PADRE no salieron como habían planeado. Ahora, Morgan, Madison y los demás que trajeron a la isla viven bajo el cínico dominio de PADRE. Con nuestros personajes desmoralizados y abatidos, la tarea de volver a creer en un mundo mejor recae en la persona que Morgan y Madison se propusieron rescatar en primer lugar: la hija de Morgan, Mo.

Lo que ha conseguido el universo de ‘The Walking Dead’ es impresionante. No solo con su serie madre, sino con la multitud de spin-offs que han nacido a partir de la original (a su vez, basada en una serie de novelas gráficas de Kirkman). ‘Fear the Walking Dead’ es la que más lejos ha llegado. Al menos, por ahora. 8 temporadas. Quién iba a decir que se podía estirar tanto una serie así. Y, como es costumbre últimamente, esa temporada final estará dividida en dos partes, cuya primera nos llega ahora en mayo. Un día antes del estreno de la última de Marvel en Disney.

Kim Dickens estará presente en esta temporada final, al igual que Lennie James, Colman Domingo, Danay, Austin Amelio, Karen David, Christine Evangelista, Jenna Elfman y Ruben Bladés.

19 de mayo: ‘La Unidad Kabul’ (SERIE)

En una nueva misión, varios agentes de La Unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Su objetivo es verse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y fuerzas del ISIS-K y acaban envueltos en una situación peligrosa.

Dani De la Torre siempre es un realizador competente, y lo demostró con ‘La Unidad’, la serie original de la que se deriva esta especie de tercera temporada, ‘La Unidad Kabul’. Nathalie Poza, Marian Álvarez, Michel Noher y Fariba Sheikhan son los principales protagonistas. Pero también aparecen Mehdi Regragui, Shabnam Rahimi y Reyhane Noori. Serie con buen presupuesto, y que sigue la estela de ‘La Unidad’, que tuvo muy buenas críticas.

«Esta entrega ha sido mucho más exigente que las anteriores tanto para el equipo como para los actores. Recrear Kabul entre España y Pakistán ha sido un reto muy complicado. Para los actores, tener que vivir el infierno de Afganistán a la llegada de los talibanes desde dentro también fue una experiencia dura pero enriquecedora. Estamos contando algo real que sucedió y sigue sucediendo en un país que no respeta los derechos humanos y se ceba con las mujeres y los niños«. Así ha definido Dani De la Torre cómo ha sido el proceso de producción de esta nueva historia.

Pero es que el despliegue de medios ha sido increíble: un equipo de rodaje formado por 300 artistas y técnicos. Una figuración que cuenta con cerca de 130 actores y extras… Una producción de primer nivel.

Estrenos en Disney Plus

17 de mayo: ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’ (PELÍCULA)

Scott Lang y Hope Van Dyne, junto con Hank Pym y Janet Van Dyne, exploran el Reino Cuántico, donde interactúan con extrañas criaturas y se embarcan en una aventura que va más allá de los límites de lo que creían posible.

Marvel está atravesando una crisis como nunca antes. Películas que pinchan en taquilla, fans enfadados, la crítica vapuleando cada nueva historia… Y esta tercera entrega de Ant-Man, que llegaba con una expectación brutal, se hunde por su propio peso por querer meter demasiadas cosas y no unirlas en consonancia. A ver, tampoco seamos tremendistas, porque una película que tiene a Michelle Pfeiffer en pantalla nunca puede ser mala, ¿no?

En esta nueva película del MCU, se nos presenta en condiciones al gran villano de las próximas fases de Marvel: Kang el Conquistador. Interpretado por Jonathan Majors, aunque quizá no por mucho tiempo, debido a la última polémica del actor, acusado de violencia doméstica. Es una película de aventuras que funciona cuando no se toma demasiado en serio, pero que quizá le haya comido un poco el terreno la tercera entrega de ‘Guardianes de la Galaxia’, actualmente en salas de cine.