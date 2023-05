‘Sálvame’ pone en la palestra a esta exconcursante de ‘Supervivientes’ por su tremendo drama

Al comienzo de la tarde de este lunes, 29 de mayo, ‘Sálvame’ cebó la presencia de una persona muy famosa que estaba atravesado una mala racha económica y personal. Como es habitual en el programa de Telecinco, esa persona permaneció oculta y tan solo se podía escuchar su voz. Finalmente se descubrió que esa famosa era Tatiana Delgado, la bailarina erótica que se hizo muy popular a raíz de su participación en ‘Supervivientes 2011’, donde quedó tercera, tras Rosi Arcas y Rosa Benito, la ganadora de aquella edición.

Una vez entró en el plató, Tatiana Delgado contó que lleva un año y medio de «mala suerte seguida»: «Yo soy una persona súper espiritual. Ya lo dije la última vez que estuve aquí, y yo digo: a mí me han hecho algo malo, algo peor, algo que no es normal. Yo no he hecho nada a nadie para merecerme este castigo».

Tal y como relató la exconcursante de ‘Supervivientes’, durante la pandemia del coronavirus, al no poder bailar ni ofrecer shows, estuvo cosiendo y vendiendo ropa que ella hacía, y con eso «sobreviví». Dispuesta a dejar el mundo del espectáculo, comenzó a formarse en un grado superior de medicina estética, en lo que invirtió mucho dinero, tanto en formación como en aparatología.

La brutal agresión a Tatiana Delgado que le dejó secuelas físicas

A su regreso a Madrid, donde tenía un piso alquilado y que no pudo recuperarlo, tuvo problemas con el inquilino, que cambió la llave y le bloqué del teléfono. Así es que Tatiana Delgado regresó a Barcelona con su familia. Y fue precisamente en esta ciudad donde sufrió un terrible episodio que le dejó graves secuelas físicas.

Así recuerda ella ese fatídico día: «Me fui a dar un paseo con los perritos a la playa, a desconectar por la tarde y un grupo de personas empezaron a meterse conmigo, con mi físico. Porque la gente se cree que te conoce porque me han visto dos veces en la tele, y empezaron con el cachondeo de que si me creía Paris Hilton». Incluso la llamaron «travelo», un lamentable insulto tránsfobo.

Ella acabó encarándose con una persona, pero como era un grupo, le agredieron entre varios. «Me dejaron desnuda, sin ropa, vino la policía», señaló la catalana. Según reconoció, «en Barcelona hay algo bastante malo, y es que es la ley del más fuerte, hacen lo que les da la gana». Estas personas le dieron dos patadas en el glúteo, y tuvo que pasar varias semanas en cama. Además, no recibió buen trato médico en la sanidad pública, así es que tuvo que recurrir a un tratamiento privado que le supuso un enorme desembolso económico.

·Estuve a punto de decir adiós. Tenía unos pensamientos superoscuros y toqué fondo», reconoce Tatiana Delgado en el programa vespertino de Telecinco. Afortunadamente, contó con el apoyo incondicional de su familia, que le ayudaron a levantar cabeza y aprovechó ese tiempo para dibujar y escribir. «He escrito un libro que sale el mes que viene», que va «sobre la historia de mi vida», anunció.