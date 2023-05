Regresa una de las mejores series que ha dado Netflix cuatro años después

Netflix tiene en su catálogo un sinfín de series reconocibles. En todos estos años que lleva acompañándonos la plataforma, grandes historias han visto la luz, trascendiendo y convirtiéndose en iconos de la cultura popular. La primera que nos viene a la mente quizá sea ‘Stranger Things‘. Incluso ‘El juego del calamar‘. Pero hay otra que se ha mantenido a lo largo de los años, y cuya estela sigue presente hoy en día. Estamos hablando de ‘Black Mirror‘, la ficción de Charlie Brooker, y que se ha convertido en una radiografía apocalíptica sobre nuestra sociedad. Y, tras mucho esperar, llega al fin una nueva temporada.

Porque la espera ha sido larga. 4 largos años, desde el lejano 2019, desde ese mundo pre-pandemia. Pero no ha habido nueva temporada no porque Netflix no haya querido. Brooker afirmó que nadie quería ver ejemplo de sociedades desmoronándose tras lo ocurrido con el COVID-19. Y en parte tiene razón, pero el verdadero motivo era un simple (bastante complejo) tema de derechos.

Por sorpresa, y pillándonos a todos totalmente desubicados, Netflix no solo ha lanzado el tráiler de estos nuevos episodios, sino que además ha adelantado la fecha de estreno: el mes de junio de 2023. «En parte como un desafío y en parte para mantener las cosas frescas tanto para mí como para el espectador, comencé esta temporada alterando deliberadamente algunas de mis propias suposiciones básicas sobre lo que tenía que pasar», ha afirmado su creador Charlie Brooker.

Lío de productoras

Originalmente, ‘Black Mirror’ pertenecía a Endemol Shine Group. Pero, cuando Brooker y Annabel Jones, productora de la serie, se fueron para fundar su propia empresa, no pudieron llevarse los derechos. Entonces comenzó una batalla legal y de posibles acuerdos entre, primero Netflix y Endemol Shine Group, y luego con Banijay, que compró Endemol.

Un lío de proporciones épicas que provocó un retraso de 4 años esta nueva temporada de ‘Black Mirror’. Hasta que al fin se anunció acuerdo, y la serie pudo volver a Netflix. Esta nueva tanda de episodios ya ha desvelado parte de su reparto, y son todo nombres de alto nivel: Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera, Salma Hayek, Zazie Beetz, Josh Hartnett y Rory Culkin.

Llegarán el próximo mes de junio a Netflix y estamos a la espera de ver qué nos depara una serie que nos enfrenta a nuestros peores temores… y a lo más bajo de nuestra sociedad.