Los seis demoledores titulares de Arelys Ramos contra Anabel que abren un profundo cisma

El pasado viernes, Yulen Pereira se sentaba en ‘Viernes Deluxe’ para hablar sin tapujos de su relación con Anabel Pantoja y los motivos reales que acabaron con ella. El esgrimista también señalaba los celos enfermizos de su entonces pareja, algo a lo que se ha sumado Arelys Ramos, su madre, tras ser expulsada de ‘Supervivientes’.

«Mi hijo vuelve a ser el mismo, está tranquilo porque nadie le controla«, empieza defendiendo la ex superviviente en una entrevista a la revista Lecturas. Arelys dice estar afectada por la ruptura de su hijo y Anabel, pero no por el hecho en sí, sino por cómo esto ha afectado a Yulen: «Es mi hijo y es mi vida. Y cuando me ha dicho «mamá, lo he pasado mal», a mí me ha roto el corazón».

Pero, pese al dolor, Arelys Ramos tiene claro que su hijo ha ganado en calidad de vida desde el momento en el que rompió su relación con Anabel: «Yulen es más feliz sin ella. Le tenía miedo. Mi hijo vuelve a ser el mismo, está tranquilo porque nadie le controla. Estaba cohibido, estaba triste». Y da a la influencer donde más duele: «A Anabel la pierde esa actitud de ‘la famosa soy yo y nadie más’«.

Asimismo, la última expulsada de ‘Supervivientes’ destapa la verdadera cara de Anabel Pantoja: «Yulen me dijo que era bastante controladora, lo de los celos y la desconfianza quema». Confía en que la actitud de su hijo con las mujeres cambie a partir de ahora: «Creo que ahora será más cauto. Estaba ciegamente enamorado de Anabel. Se entregó demasiado pronto».

La madre de Yulen Pereira también ha lamentado cómo por estar su hijo con Anabel Pantoja se vio obligada a cambiar su forma de actuar públicamente: «Parecía que yo tenía que mostrar agradecimiento porque mi hijo se hubiese enamorado de una Pantoja. Tenía que gustarme todo, Cantora, Isabel Pantoja… y no«.

Para acabar su demoledora entrevista, da su visto bueno a una posible relación con Katerina, con la que se ha relacionado a Yulen recientemente: «Ella y yo conectamos muy bien en la isla. Me gusta su forma de ser. Creo que sí puede ser el tipo de mi hijo. Por su desparpajo, y es muy guapa».