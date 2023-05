Lo ocurrido con Asraf en ‘Supervivientes’ incomprensiblemente traerá cola y no es para menos

Asraf Beno ha vuelto a convertirse en el gran protagonista de ‘Supervivientes‘. El futuro marido de Isa Pantoja ha vivido un nuevo enfrentamiento con sus compañeros después de que estos le hayan recriminado que reparta el coco y les prepare el desayuno mientras ellos duermen. Un enésimo ataque que no entiende el superviviente y que, desde luego, es incomprensible.

El joven se despertaba antes que el resto y, con toda su buena intención, decidía preparar el desayuno para todos: coco con isotónico. Mientras, a Alma le dejaba su porción de coco aparte porque a ella no le gusta el isotónico. Sin embargo, a la hija de Raquel Bollo no le hacía ninguna gracia que Asraf les hubiera preparado el desayuno: «Me lo debería de elegir yo el coco. Eres el primero que dice que lo repartiéramos con todos delante».

«Era por no despertarte», se excusaba Asraf, que lamentaba que las hormigas hubieran llegado a su coco. «Si quieres, cógete mi porción», le ofrecía. Tras esto, la joven no entraban en razones y exclamaba: «Me ha sorprendido ver mi coco ya repartido una vez he amanecido porque una de las primeras discusiones que se tuvo cuando llegamos a esta playa fue que esperásemos a todos para repartir».

A Alma se sumaba su hermano, Manuel Cortés, que una vez más se sumaba al machaque a Asraf: «A mí no es que sea de lo que más me importe, pero es verdad que te ha dado por la costumbre de levantarte temprano y ponerte a hacer coco con isotónico porque tú quieres». En defensa del novio de Isa Pantoja salían Adara y Jonan, sus únicos apoyos en la isla, quienes defendían que siguiera haciendo lo que le apeteciera y más tratándose de un acto con buena intención para ser servicial con el grupo.

Como no podía ser de otra forma, esta situación tan demencial, amargaba a Asraf, que señalaba a sus compañeros frente a las cámaras de ‘Supervivientes’: «Que mis compañeros critiquen una cosa que la hago con todo el cariño del mundo, con buena intención, para que tengan el desayuno preparado me parece pesado. Ya es buscar donde no hay, intentar pinchar y eso conmigo no va».