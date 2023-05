La pillada de ‘Sálvame’ a la exmujer de Ginés quiebra la cabeza a todos y no es para menos

La familia de Ginés Corregüela sigue siendo la gran protagonista del entretenimiento de Telecinco. Mucho se ha señalado al ‘Rey del bocadillo’ y a Yaiza, a los que se ha señalado de montajistas. Sin embargo, ahora la historia da un vuelco por completo después de que hayan salido a la luz unas imágenes de Isabel, mujer de Ginés, con Jesús, exnovio de Yaiza. «Descartamos de momento una relación sentimental», manifestaba él en ‘Sálvame‘.

Era el programa de las tardes de Telecinco quien sacaba a la luz las imágenes. En una de las fotografías se les puede ver paseando por Tenerife, donde Isabel está de vacaciones. En otra, se les ve de espaldas a ambos sentados frente al mar mientras que Jesús, que sostiene el móvil en la mano, parece que hace un selfie.

Aunque en las imágenes no se ven muestras de cariño, la persona que entregaba las imágenes, relataba a ‘Sálvame’ que fue testigo de gestos de complicidad entre la mujer de Ginés y el ex de Yaiza: «Ella le pasaba la mano por detrás, lo acariciaba. Ella comentó que había venido a Tenerife para descansar y desconectar un poco. Se la veía un poco ilusionada por él».

Jesús explica su encuentro con Isabel en Tenerife.

Estas imágenes pillaban a Jesús en plató, que tenía que dar todo tipo de explicaciones. «La conocí por mediación de Míriam haciendo un Tiktok y entré yo con ella a hacer dúos. Me dijo que era muy simpático y que me iba a presentar a su madre», empezaba relatando para añadir: «La madre me habló y ahí empezamos a hablar».

Y aunque el joven, desde ‘Sálvame’, en un principio descarta una relación sentimental con la mujer de Ginés Corregüela, tampoco cierra las puertas: «Descartamos de momento una relación sentimental. Te puedes enamorar de cualquier mujer». Y acababa añadiendo: «Es una persona que me gustaría tener el resto de mi vida a mi lado, porque es maravillosa».