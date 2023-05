Jordi González habla sin rodeos sobre su cese en Mediaset con la nueva directiva: «Yo pacté…»

Jordi González era uno de los presentadores estrellas de Mediaset España. Después de 20 años vinculado al grupo mediático, el comunicador quedaba apartado definitivamente tras tomarse un año sabático después de presentar la primera edición de ‘Secret Story’. Ahora, es él mismo quien habla alto y claro de su desvinculación de Mediaset y se pronuncia sobre la nueva directiva.

En una entrevista a El Circ, el presentador ha manifestado que no está en la tele «porque no tengo ninguna propuesta de televisión que me haga ilusión, la verdad». De esta manera, Jordi González, da a entender que es él el que no quiere volver a la televisión y no que desde Mediaset España no se cuente con él.

Asimismo, ha justificado su ausencia durante estos últimos meses asegurando que se estaba tomando un año sabático: «Yo pacté con Paolo Vasile que haría un año sabático porque llevaba 25 años en el canal y me lo había ganado. Me respetó. Todo lo que me prometió me lo cumplió». Pero para Jordi González todo cambia con la llegada de la nueva directiva de Mediaset: «Lo que pasa es que durante mi año sabático decidió irse y vino otra gente con la que yo no tenía ningún compromiso de hacer nada».

«Ya tendría que estar haciendo programas, pero, por suerte, no estoy obligado a hacerlos y, como no llega uno que no me haga mucha ilusión, prefiero no hacerlo», ha proseguido explicando frente a un Frank Blanco interesado en su relato, quien se ha interesado por su situación contractual. «A día de hoy no tengo ningún vínculo contractual con Mediaset. Tenía un vínculo moral con Paolo Vasile», ha aclarado Jordi González.

Eso sí, el presentador no ha cerrado la puerta a volver a Mediaset España: «Si Jaime Guerra, que es amigo mío, me pone un programa chulo, lo haré. Me gustaría hacer cosas que ya no me dejan hacer en la tele, que son programas de autor». Pero ha añadido, para que quede claro, que contractualmente es «libre de irme a cualquier cadena».

De hecho, el presentador ya ha sido tentado para volver a TV3. «En un programa dije que echaba de menos TV3 y que volvería con Marta Torné de presentadora. Al día siguiente me llamó el director de TV3, fuimos a desayunar y hablamos de la posibilidad. No hay ningún proyecto, pero hay la idea de hacerlo».