Jordi González queda apartado definitivamente de Mediaset tras 20 años de contrato

Era uno de los presentadores estrella de Mediaset España. Pero tras tomarse un año sabático y quedarse fuera de parrilla con la llegada de Ion Aramendi; Jordi González ha dejado de ser presentador del grupo. Cabe recordar que su última aparición se produjo en diciembre de 2021 en el debate de ‘Secret Story’.

Así, tras 20 años formando parte de Mediaset España, Jordi González ha dejado de tener vinculación con el grupo desde hace un año según avanza TVienes. Es decir, parece que tras ese año sabático, Mediaset decidió finalizar el contrato de larga duración con el catalán y no renovarle.

Tras varios rumores sobre su salida de Mediaset, fue Jordi González el que salió al paso en febrero de 2022 haciendo referencia a ese año sabático. «La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien», contestaba el presentador.

Con todo esto, lo que queda claro es que la salida de Jordi González de Mediaset se produjo cuando todavía Paolo Vasile era el consejero delegado del grupo. Es decir, que en ningún momento el catalán habría tenido contacto con la nueva cúpula directiva con Alessandro Salem a la cabeza.

Jordi González se despide de Mediaset tras 20 años

Jordi González tiene una larga trayectoria en televisión tras su debut en ‘3×4’ en TVE en 1990. Su primera incursión en Telecinco se produjo en 1997 como presentador de ‘Moros y cristianos’ en relevo de Xavier Sardá. Tras pasar por TV3, Antena 3, Telemadrid y de nuevo TVE volvió a Telecinco en el año 2003 cuando se puso al frente de formatos como ‘A corazón abierto’ y ‘REC’.

Pero fue a partir de 2004 cuando Jordi González se consolidó en la parrilla de Telecinco como presentador del reality ‘La casa de tu vida’ así como de ‘TNT’ en el late night de la cadena. Tras ello, llegaron los debates de ‘GH’, ‘GH VIP’ y ‘Esta cocina es un infierno’.

En 2007 se puso al frente de ‘La Noria’, uno de los programas más recordados de Telecinco sobre todo por cómo se produjo su final tras la retirada de anunciantes por pagar a la madre de El Cuco. Tras ello, llegaron otros programas como ‘Hormigas blancas’, ‘El gran debate’, ‘Hay una cosa que te quiero decir’, ‘Se enciende la noche’, ‘Mad In Spain’ o ‘Hechos reales’.

Pero fundamentalmente, la carrera de Jordi González en Mediaset ha estado ligada a los realitys tanto como presentador de las galas de ‘El Reencuentro’ o ‘GH VIP 3’, ‘Pasaporte a la isla’, ‘Gran Hermano Dúo’ y los debates de ‘Supervivientes’.