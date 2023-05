Asraf Beno la lía gorda con lo que ha decidido hacer con Artur Dainese en ‘Supervivientes’

Las enemistades entre los supervivientes en los Cayos Cochinos no dejan de sucederse. La llegada de los olvidados al grupo principal ha provocado numerosos choques entre concursantes que se han evidenciado al comienzo de la undécima gala de ‘Supervivientes 2023‘. En concreto, Artur Dainese y Asraf Beno han vivido un momento que ha dejado sin habla al resto de concursantes.

En esta ocasión, Artur Dainese estaba a punto de hacerse con buena parte de la recompensa por haber ganado la prueba propuesta por la organización. Sin embargo, el reality ha complicado la obtención de dicha recompensa al preguntarle previamente quién era su mayor enemigo en el concurso. Aunque en un primer momento no ha querido dar nombres, Artur Dainese ha asegurado que el concursante con el que peor se llevaba era Asraf Beno.

Ante esta confesión, ‘Supervivientes 2023’ ha hecho que sea Asraf Beno el encargado de determinar cuánta cantidad de comida comería el modelo ucraniano. «Nada», ha asegurado Asraf. Una decisión que ha dejado a Artur Dainese sin coger comida extra al plato que le garantizaba la organización. Una decisión nunca antes vista que ha acrecentado la tensión entre los concursantes de cara a la gala.

#SVGala11 #Supervivientes2023 #ElFalsoMartir



Este es el verdadero Asraf.. Deja de comer a un compañero solo porque es mil veces mejor superviviente que él. pic.twitter.com/FoC0UYJ05K — Locura (@Locura__) May 11, 2023

Asraf recula y justifica su acción en ‘La Palapa’

De hecho, Jorge Javier ha vuelto a retomar el tema en ‘La Palapa’: «Estamos todavía impactados con la decisión de Asraf. Estamos aquí que se nos han caído las pestañas a todos». «Te he pedido disculpas. No quería hacerlo, ha sido un impulso… No me lo esperaba de él. Hay que saber un poco el contexto. Yo había hablado con él por teléfono antes de entrar mediante su repre. Entonces como que había ese lazo y esa unión. Al escuchar que soy su enemigo no me lo esperaba y el impulso que he tenido es ese. La verdad que lo siento y me he arrepentido al segundo», ha argumentado Asraf Beno.

Ante ello, el principal afectado ha comentado: «Ahora no lo perdono porque todos nosotros estamos aquí sin comer y sin nada. No lo perdono, por el momento no lo perdono». «No pensaba que se iba a quedar sin comida», ha compartido Asraf visiblemente afectado.

Por su parte, Jorge Javier le ha lanzado a Asraf un sonado dardo: «A ti la canción de Roberto Carlos, ‘Yo quiero tener un millón de amigos’, no te suena mucho, ¿no?». «Son cosas que pasan», ha esgrimido Asraf mientras que el presentador ha apostillado: «Así es la vida». Una clara alusión al nombre del espacio que presentará Sandra Barneda en las tardes de Telecinco como sustituto de ‘Sálvame’.