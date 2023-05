Aluvión de memes y mofas a un comensal de ‘First Dates’ por cómo llegó a aparecer ante su cita

Este lunes, 15 de mayo, ‘First Dates’ ha comenzado una nueva semana en Cuatro intentando que los solteros que acuden al programa encuentren al amor de sus vidas. Pero no siempre es fácil, y sino que se lo digan a Maribel y Paco, unas de las parejas protagonistas de esta última entrega.

Paco tiene 79 años, procede de Puertollano (Ciudad Real) y muchos de sus amigos le llaman ‘El Puma’ debido a su gran parecido con el cantante. Aunque también le confunden con Ricky Martín o Georgi Danna. No se ha casado nunca y, tras varios años sin pareja, desea una para no estar solo.

Por su parte, Maribel tiene 72 años y viene de la misma ciudad, pero de otro pueblo, Valdepeñas. Es viuda y tiene tres hijos. Se declara como una «antisistema total». Su deseo es tener una pareja para ir con ella de la mano. Sin embargo, la primera impresión al conocer a Paco no ha sido la que ella esperaba, y no ha podido evitar echarse a reír. «Yo dije pero se ha escapado de algún museo de la ciencia», confesaba entre risas. Mientras que él reconocía que «no es el tipo que yo busco».

Ambos comenzaron la cita hablando de su vida sentimental. «Para que tanto tinte en las cejas y todo», comentaba Maribel sobre el aspecto del hombre. En cuanto a sus aficiones, Paco le explicaba que le gusta la naturaleza y que, en algún momento de su vida, había cazado. Algo que no le ha gustado en absoluto a su cita, que se reconocía antitaurina y anticaza: «Ya me ha matado».

Momento de tensión entre Maribel y Paco: «Yo tampoco creo en Dios y tú sí»

El soltero de ‘First Dates’ le contó que si no oía muy bien es porque le acaban de operar de un implante coclear y está en proceso de recuperación. Por su parte, su cita confesaba ser muy independiente, algo que él no lograba entender. «En común hemos tenido poco, la veo buena persona pero poco más tenemos en común», admitía el hombre.

Uno de los momentos más tensos de la velada, ha sido cuando Maribel acertaba el signo del zodiaco de su cita. «Yo no creo en eso», le espetó él. A lo que ella le respondió, de forma abrupta: «A mí me da igual que tú creas que no. Yo tampoco creo en Dios y tú sí». Como era de esperar, ambos han decidido no tener una segunda cita. Aunque, eso sí, no descartan tener una amistad. «No estamos en la misma onda», reconocían.

