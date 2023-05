El público de ‘First Dates’ cancela a una comensal por su comentario machista: «Involucionamos»

‘First Dates‘ volvía a abrir las puertas de su restaurante este miércoles 10 de mayo para que soleras como Alexa pudieran encontrar el amor. Esta venezolana de 32 años acudía al restaurante de Carlos Sobera en busca de un hombre con el que poder viajar y tener un alto nivel de vida. En un principio ambos eran compatibles, pero unas polémicas declaraciones de la soltera acababan con la buena sintonía en la cita.

Desde un principio, Alexa dejaba claro por qué tiene problemas con los hombres: «Me pasa que, cuando la gente me ve, dice: ‘Esta chica liga muchísimo, me da inseguridad'». De esta manera, su primera intención en ‘First Dates’ era no intimidar a Emilio, si cita de la noche, que alucinaba al verla: «¡Vaya mujerón!».

En un principio la cita parecía que iba a funcionar fenomenal, pero a Alexa no le gustaba como acudía vestido el barman y relaciones públicas de Alicante. «Me hubiese gustado que hubiera venido un poco más pijo. Con pantalón chino y otro calzado», soltaba la soltera que, aun así, se mostraba dispuesta a encontrar el amor en ‘First Dates’.

No obstante, a la vestimenta de Emilio se sumaba otro problema: su profesión. Para Alexa que sea barman supone un hándicap porque busca una persona «con la capacidad económica suficiente» para viajar y salir a cenar a menudo. Aunque, finalmente, era él quien decidía no volver a tener una segunda cita con la soltera en ‘First Dates’.

«Aquí sois muy feministas. Yo soy un poco más… No machista, pero estamos acostumbradas a hombres muy detallistas. A que el hombre sea el hombre de la relación. Yo no quiero ser el hombre de la relación, quiero que sea el hombre el que me consienta a mí», soltaba la soltera en medio de su cita comparando la cultura española con la latina, unas declaraciones que dejaban en shock a Emilio.

«A mí no me gusta nada una chica que sea machista. Prefiero que sea normal, una chica que quiera hacer las tareas del chico y yo las de la chica», soltaba entonces él, que decidía no volver a tener una cita con Alexa en ‘First Dates’: «No tendría una segunda cita con Alexa. Eres muy clásica. Yo soy más moderno, entre comillas. No sé, no cuajaríamos los dos». Y ella, tampoco se veía compatibles: «No eres el tipo de hombre con el que saldría. Yo busco algo tranquilo y estable, tú tienes pinta de ser un rollito de una noche».

