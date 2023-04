Un comensal de ‘First Dates’ clama un «no puede ser» por su cita y avisa: «¿Me puedo ir?»

Sara y David han sido una de las parejas que se han presentado en la nueva entrega de ‘First Dates’ en busca del amor y de una persona con la que compartir su vida, pero lo cierto es que las cosas no han marchado como les gustaría y al poco de comenzar la velada han podido comprobar que sus gustos no son para nada afines.

Sara, que es creadora de contenido para adultos, se ha descrito como una chica «sencilla, con gustos y personalidad peculiar» porque, a tenor de sus palabras, «no soy una fotocopia de la gente». Además ha acudido al dating show con una consigna clara: la persona que quiera ser su pareja tiene que aceptar a lo que se dedica.

Muy singular era también David. Se ha presentado como una persona extrovertida que se deja llevar y que está abierto a todo. Es más, ha confesado su afinidad por las relaciones abiertas: «Me gustaría tener una relación liberal con una persona que comparta mi forma de pensar». El soltero se ha mostrado defensor de vivir una vida sexual abierta.

Si bien, la carta de presentación cuando ambos se han conocido no ha resultado mal y las impresiones han sido buenas a priori. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la cena han empezado las tiranteces y las sorpresas en negativo. David se ha pedido un chupito de tequila y Sara, que odia el alcohol, se ha mostrado con cara de pocos amigos. De hecho, le ha soltado que las personas que beben por costumbre no le gustan.

Acto seguido, salía a la luz otro punto de discordia. La soltera buscaba a un chico que no le guste salir de fiesta y que sea casero como ella. El problema es que él ha confesado ser bien diferente: «Yo me levanto y si pájaro canta, estoy bailando». Algo que tampoco le ha agradado a la joven.

Además, ella ha confesado que odia el reggaetón, algo que a David no ha gustado nada, ya que él escucha ese tipo de música. «¿Me puedo ir? Es demasiado tío, no puede ser», ha exclamado al borde del abandono. Aun así, en la decisión final, el soltero ha expresado que le gustaría tener una segunda cita, pero Sara ha explicado que a ella no. La cita de David y Sara parecía que no podía ir a peor, pero finalmente así ha sido.