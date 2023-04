‘Supervivientes’ se salta las reglas con Adara y la noticia que recibe dinamita su concurso

Adara Molinero y Manuel Cortés han demostrado ser enemigos irreconciliables en ‘Supervivientes 2023‘. Los concursantes han mostrado su nula afinidad prácticamente desde que llegaron y parece que va para largo a tenor de lo que Manuel ha rajado sobre Adara en las últimas horas. Unas críticas que han llegado a oídos de la joven por decisión de la organización y, claro, no se ha quedado callada.

El reality se ha saltado sus propias normas y, antes de que llegue el jueves, le ha permitido escuchar a Adara una conversación entre Manuel y Alma en la que ella precisamente no sale bien parada. «Es una provocación continua por parte de dos personas (Adara y Asraf)», ha comentado el hijo de Raquel en un primer momento. Por su parte, Alma ha intentado mediar diciendo: «Pienso que le has tenido cariño y ella también a ti». «Cariño sincero, pero yo tengo mis dudas», matizaba él.

Al mismo tiempo, Manuel le ha enviado un claro mensaje a su hermana en contra de Adara con el único afán de malmeter. «No te imaginas lo que está formando y lo que está pasando. El grupo tiene un mensaje para ti y para esa persona a la que aprecias un montón (Jonan). El siguiente es él y, como hay posibilidad de que se vaya Asraf, cuando llegue aquí necesita otra persona. El grupo quiere que te transmita ese mensaje. A buen entendedor pocas palabras bastan». Es decir, el cantante estaba dejando caer que Molinero iría ahora a por Jonan Wiergo para aliarse a él y abducirle.

La contundente respuesta de Adara Molinero ante el vídeo que le ha plantado ‘Supervivientes’

Después de haber podido escuchar las demoledoras críticas (y acusaciones) de Manuel Cortés, Adara Molinero no ha dado crédito y no se ha quedado en silencio. «Madre mía. Qué fuerte, que el siguiente es él (Jonan)… Se están montando unas películas advirtiendo a otras personas, metiendo en la movida a otras personas… Es tan loco esto, ¡estoy flipando!».

«Que me lo explique él porque vamos. Aquí los únicos que han ido a nominar a dos personas siempre ha sido ese grupo. Las dos personas que hemos recibido desprecios, que nos han quitado la palabra y no teníamos ni voz ni voto hemos sido nosotros. Que me expliquen quien es el siguiente porque no entiendo nada, de verdad», ha proseguido diciendo la concursante de ‘Supervivientes’ visiblemente superada por la situación.

De igual manera, Adara Molinero se ha dejado de dobleces y ha acusado a Manuel estar «cebándose» con ella. En la misma línea apuntaba: «Me sorprende, la verdad, que lleguen hasta tan lejos. Me sorprende muchísimo porque yo le puedo contar mi versión a Jonan y lo que le dejé claro es que él es otra persona y puede tener buena relación con ellos… Pero que intentes influenciar a otras personas y las intentes poner en contra de mí… Me ha parecido tan loco, de verdad». La noticia ha trastocado sin duda a Adara y promete dinamitar la convivencia a partir de ahora.