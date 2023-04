Raquel Bollo siembra gran polémica con su acusación sobre Adara y Asraf en ‘Supervivientes’

Desde que sus hijos entrasen a concursar en ‘Supervivientes 2023‘ Raquel Bollo se ha colocado en el centro de toda polémica. La tertuliana televisiva no duda en dar la cara por Alma y Manuel Cortés cuyas polémicas son de lo más comentadas en plató.

Precisamente en el plató del debate dominical Raquel Bollo ha vivido un momento de gran tensión al lanzar una acusación que no ha querido desarrollar. «El que va en un pack desde aquí es tu hermano con Adara. No Adara con él. Tu hermano con Adara. Lo lleva preparado desde aquí», ha comentado la defensora de los hermanos Cortés.

En ese instante, el presentador ha preguntado: «¿Desde España». Por su parte, Raquel Bollo ha contestado afirmativamente, lo que ha hecho saltar a la madre de Adara Molinero. «Perdona, eso explícalo por favor», le ha demandado. Como respuesta, Raquel Bollo ha soltado: «Sí, sí. Te lo estoy explicando así de claro. Lo lleva preparado desde aquí».

Debido a las constantes evasivas de Raquel Bollo, Elena Rodríguez ha seguido exigiendo: «Explícalo, Raquel. No puedes decir eso y no explicar el por qué». «Sí, sí. Todo a su debido tiempo se va a saber como todo el mundo hace. Lo lleva preparado desde aquí», se ha excusado ella. Visiblemente cansada, Elena no ha tenido reparo en pararle los pies diciendo: «No, no. Lo explicas hoy«.

Finalmente, Raquel Bollo ha terminado con evasivas y sin argumentar su acusación. Lo que sí ha hecho es lanzar un duro recado para Anuar. «Te voy a poner un ejemplo. Cuando el dice ahora mismo que por qué me tienes que nombrar a mí. Porque Isa desde aquí montó en cólera porque tú hermano le dice a él «a Isa no le va a gustar lo que está haciendo» y Manuel le contesta, que están ahí los vídeos. Verse los resúmenes», le ha soltado. Ante ello, el hermano de Asraf ha concluido: «Sí, sí. Si los veo».

Poco después, Raquel Bollo ha vuelto a tener oportunidad de reafirmase y lanzar nuevos ataques contra Asraf: «El pack lo tiene él (Asraf), pero no de Adara con él, sino él. Ya él sabe cómo tiene que actuar, a quién tiene que sacar y lo tiene todo, todo, todo asegurado. Además Adara se mueve por impulsos, pero tu hermano (Asraf) no se mueve por impulsos, se mueve por directrices«.

Ion Aramendi le ha preguntado por las supuestas directrices que, según Raquel Bollo, proceden de Isa: «Yo creo que quien mejor va avisado de cómo tiene que actuar es él». El presentador le ha preguntado si era de Isa y, ante ello, la madre de Manuel y Alma ha respondido afirmativamente.

En ese momento, Marta Peñate ha querido hacerle frente a Raquel Bollo con un durísimo ataque hacia su hijo. «Tu hijo en muchas ocasiones ha usado el favoritismo que sabe que tiene Adara para no darle cera», le ha soltado. Por su parte, Raquel Bollo ha sacado la cara por su hijo asegurando que también lo ha hecho: «¿Que no lo ha hecho?».