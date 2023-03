Isa Pantoja, adoptada, es muy transparente con lo que opina de Ana Obregón y sorprende

La opinión de Isa Pantoja sobre la maternidad de Ana Obregón por el método de la gestación subrogada cobraba especial interés al ser ella una hija adoptada. Por ello, le han preguntado este viernes durante su participación en el club social de ‘El programa de Ana Rosa’.

«Isa, que está aquí, tiene una magnífica oportunidad para que dé su opinión», le ha incitado Paloma García-Pelayo cuando justo estaban comentando la reacción de la atleta olímpica Ana Peleteiro; que ha sido tremendamente crítica con la actriz y ha tildado de «delito» y «aberración» su decisión de tener una niña mediante un vientre de alquiler.

«Yo no sé ella, pero yo no pasé por ningún tipo de trauma ni nada. Lo mío fue diferente, era muy pequeña y no tengo ningún problema ni trauma ni nada», ha empezado diciendo Isa Pantoja; estableciendo las diferencias entre su caso y el de Peleteiro, que, como ella misma ha relatado, fue abandonada a los dos días de nacer.

«Pienso que todo el mundo que sea adoptado no tiene por qué estar en contra de la gestación subrogada. Simplemente que, teniendo la opción de adoptar, pues quizás la última opción debería ser la gestación subrogada», ha opinado muy claramente la hija de la tonadillera.

Eso sí, pese a que para ella la mejor alternativa es la adopción, entiende que Ana Obregón haya recurrido a esta práctica, que no es legal en nuestro país, por cuestiones obvias. «En cualquier caso, Ana Obregón no tenía esa oportunidad por la edad y no podía adoptar aquí», ha destacado. Y es que, efectivamente, hay un límite por ley y no puede haber una diferencia mayor de 45 años.