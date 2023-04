‘Socialité’ embarra la imagen de Adara al señalar lo que está tapando en ‘Supervivientes’

No hay duda de que una de las concursantes estrella de ‘Supervivientes 2023’ es Adara Molinero. Pero la reina de los realitys podría habernos engañado a todos según ha asegurado ‘Socialité’ este domingo. Y es que, al parecer, la madrileña podría habernos mentido sobre su verdadero estado sentimental.

Así, según ha desvelado ‘Socialité‘, Adara Molinero podría haber viajado a Honduras sin estar soltera. Y es que parece que aunque se nos había dicho que su relación con Rodri Fuertes estaba completamente rota, podría no ser así.

Ha sido un vecino de Adara Molinero el que ha puesto en entredicho a la concursante de ‘Supervivientes 2023’. Según este testimonio recabado por ‘Socialité’, Adara y Rodri habrían retomado su relación sentimental una vez más tras varias idas y venidas.

«Rodri ha vuelto a ser una persona fundamental para Adara y su familia», asegura este vecino a ‘Socialité’. «No quiere hacer público que han vuelto porque podría perjudicarle en el programa con el historial que tiene y la podrían acusar de montaje para tener más protagonismo», añade.

Tras escuchar este testimonio, ‘Socialité’ se ha puesto en contacto con Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero para contrastar la información y conocer su versión de los hechos. De primeras, Elena confirma que Rodri está ayudando a Adara con el tema de las redes sociales «porque la quiere». Mientras Rodri asegura que «ella está soltera y yo estoy soltero pero tenemos buena relación».

Sobre el hecho de que Adara haya querido ocultar su vuelta con Rodri para que no le perjudique en su concurso, Elena Rodríguez es clara. «A ella la hubiera dado exactamente igual el decir que está con él o que no está con él. No tiene sentido. Hay veces que las personas se quieren y no pueden estar juntas por las razones que sea», sentencia la madre de Adara Molinero. «Es una relación de idas y vueltas», terminaba apuntando María Patiño.