Sandra Barneda sobresale con este épico corte a Naomi en ‘La Isla de las Tentaciones’

Naomi se ha convertido en una de las grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 6‘. El carácter desafiante y la labia de la todavía pareja de Adrián no pasan desapercibidos. Esto se ha podido constatar durante las hogueras en las que ha podido hacer frente a la tentadora favorita de su chico, Keyla. Un encuentro que ha desatado a la concursante, ante lo que Sandra Barneda ha tenido que intervenir.

Desde un primer momento los reproches entre las dos han sido una constante. «No sabía que esto era una reunión de tarántulas», ha comentado la soltera al tiempo que se ha referido a Naomi como «pajarita». Por su parte, Naomi ha contraatacado llamándola «palmera». Un calificativo por el que Sandra Barneda le ha exigido una explicación que ha dado a regañadientes.

La tensión entre ambas, lejos de mermarse, ha ido a más con numerosos ataques. «Recuerdo que el que me ha puesto los cuernos ha sido tu querido Adrián. No sé si estás viendo este programa o el ‘Deluxe'», le ha soltado Naomi. «Deja hablar a Keyla, por favor«, ha interrumpido Sandra. Sin embargo, los dardos por parte de Naomi a Keyla y Adrián no han cesado. «Es una persona infiel. Se enamoró de mí teniendo novia. Se ha enamorado de ti estando conmigo y cuando esté contigo se enamorará de otra. Eso es lo que te llevas: un falso».

Tal escalada de reproches ha provocado la intervención de una cada vez más cortante Sandra Barneda. En concreto, la presentadora le ha dado la oportunidad a Keyla de apuntar algo más si quería antes de marcharse. Antes de que empezase a hablar, Naomi ha interrumpido: «No te voy a escuchar. Así de claro». En ese instante, Barneda ha cortado por lo sano con un zasca de los que resuenan: «Entonces tápate los oídos, pero yo sí que la quiero escuchar«.

Las determinantes preguntas sobre la relación entre Adrián y Keyla

Cabe reseñar que la aparición de Keyla se enmarca dentro de la oportunidad que el reality le da a las concursantes de hacer tres preguntas a lo que las tentadoras deben contestar con la verdad. La primera cuestión que Naomi ha preguntado ha sido: «¿Crees que Adrián se ha enamorado de ti?». Ante ello, Keyla ha contestado con un rotundo «no».

La segunda pregunta no ha tardado en llegar: «¿Crees que puedes confiar en una persona que le es infiel a todas sus parejas y que se enamora estando enamorado supuestamente?». «Sí. Todas las personas tenemos un pasado. No voy a ser hipócrita y juzgaré lo que veo y lo que siento», ha contestado la tentadora.

Finalmente, la tercera cuestión enunciada ha sido: «¿has visto a Adrián realmente dolido por todo lo que nos ha pasado aquí?». Por su parte, Keyla ha comentado: «Sí. Creo que el Adrián que he visto nos ha roto el corazón a mí y a todos mis compañeros».