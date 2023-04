‘MasterChef 11’ elimina a este aspirante en una de sus noches más broncas con el jurado

‘MasterChef 11‘ ha llegado este martes a su octava gala después de que este lunes David consiguiera salvarse in extremis tras ganar la prueba a dos de las aspirantes que recibieron el delantal negro en el casting final como él mismo. Esta gala ha estado marcada por el estupor creado por el chef invitado en la prueba de exteriores, el mal rollo entre Jotha y Luca y una nueva expulsión.

Para la cuarta prueba de exteriores, ‘MasterChef 11’ cruzaba las fronteras y viajaba hasta Andorra. Allí, los aspirantes se enfrentaron a un cocinado por equipos en el que tenían que elaborar un menú confeccionado por Francis Paniagua; cuya actitud durante la prueba llamaba la atención de todos los espectadores e incluso de los jueces por su exaltación.

Tras la cata, los jueces de ‘MasterChef 11’ anunciaban que el mejor equipo fue el azul, el liderado por Álex y Marta como jefa de cocina. Mientras que el equipo rojo tendría que cocinar en la prueba de eliminación. Aunque no todos, pues Marta como la mejor de la prueba decidía salvar a Camino.

Las batallas de ‘MasterChef’ con la polémica salvación de Luca

Una vez de vuelta en las cocinas, los delantales negros se enfrentaban a las batallas de ‘MasterChef’ en la prueba de eliminación. En la primera batalla, los ocho aspirantes tenían que hacer unas alitas de pollo con salsa de miel y mostaza. Tras la valoración de los jueces, Jorge Juan y Luca eran los mejores de la prueba y se libraban del cocinado. Algo en lo que Jotha no estaba de acuerdo y se encaraba con el jurado.

En la segunda batalla, los delantales negros se enfrentaban a un segundo plato: un risotto de berenjena a la miel. Nada más empezar el cocinado, Merce se venía abajo y pedía abandonar el programa. «Me ha dado un bajón y no quiero seguir. Necesito ir a mi casa, necesito ver a los míos. El arroz no me gusta y no sé hacerlo», aseguraba la concursante y fan del talent de cocina.

Al escucharla, Pepe trataba de animarla recordándole que su sueño era estar en ‘MasterChef’ y que había luchado mucho por conseguirlo. Poco después, Merce se volvía a hundir al acordarse de su madre, que falleció de cáncer. Pero poco a poco, se recompuso y logró sacar el plato adelante. Tanto que incluso el jurado decidía salvarla de la eliminación junto a Jeremy y Lluis.

Fue una prueba en la que Sergio se atrevió a rebelarse contra los jueces después de que aseguraran que su arroz estaba «soso». «Pues le he puesto muchísima sal», les espetaba el madrileño a los jueces ganándose así ir a la tercera batalla.

Sergio, octavo expulsado de ‘MasterChef 11’

Así, Fray Marcos, David y Sergio se tenían que enfrentar a la tercera batalla de ‘MasterChef 11’. En esta ocasión, tenían que hacer un postre: un canelón de miel y mató. Tanto el cura como David lograban sacar adelante el postre y se llevaban una buena valoración de los jueces.

Mientras que Sergio volvía a tener problemas con su plato y era se convertía en el nuevo expulsado. «Nada, no ha salido nada bien de las tres elaboraciones y ya la última ha sido la peor», reconocía el taxista.

«Vivir esto ha sido una experiencia inolvidable, me llevo a treinta personas magníficas y espero veros fuera», aseveraba cuando Pepe Rodríguez le preguntaba que se llevaba de ‘MasterChef’. «A lo mejor no ha sido tu día. En la prueba anterior la peleaste bien y en el minuto 93 llegaste maravillosamente bien, en esta te ha podido el partido», le destacaba Pepe.

La expulsión de Sergio dejaba completamente hundido. Y una vez más el jurado le preguntaba qué le ocurría. «¿Estás de acuerdo con esta valoración? ¿Quién debería haberse ido?», le preguntaba Pepe. «No sé, pero Sergio no», contestaba el leonés. «¿Consideras que lo ha hecho mejor que Fray o David?», repreguntaba Pepe a lo que Jotha respondía muy sincero: «no, porque lo necesito aquí».

Tras ello, Jotha bajaba de la galería para fundirse en un abrazo con su amigo y despedirse de él como dios manda. «Me duele verle así porque hemos sido uña y carne y es duro pero es así», aseguraba Sergio. «Eso es amor», comentaba desde la galería Jorge Juan.